VIDEO: De los colores fuertes al blanco y negro, sin perder la esencia, en "Opuestos"

Los Tekis llevan recorrido casi todo el país sólo en esta temporada que empezó en enero. Y en medio de todo están preparando una nueva edición del Carnaval de Los Tekis, en su edición número 17. ¿Cómo se encuentran en este momento y que tienen preparado para este año como anfitriones?

El Carnaval de Los Tekis será en la Ciudad Cultural del 1 al 4 de marzo, y traerá a Abel Pintos, Axel, Cazzu, La Beriso, y otros artistas.

JUANJO: Este Carnaval 2019 se viene con muchos amigos que nos vienen a visitar, con más comodidades en el predio, con muchísimas bandas de Jujuy que nos van a acompañar para poder mostrar cómo es el carnaval. Estamos muy contentos y felices de poder compartirlo con todos los que nos siguen.

MAURO: Estamos muy contentos, porque esto del Carnaval de Los Tekis, comenzó como un pretexto para nosotros, para quedarnos en Jujuy en tiempos de esta celebración que sentimos tanto. Por eso cuando nos subimos a un escenario la gente lo recibe de esa manera, somos genuinos con lo que estamos cantando. Este Carnaval es producto de 17 años de mucho laburo, de haber proyectado lo que se está viviendo hoy. Hemos logrado imponer el Carnaval en todos lados debido a la cantidad de shows que tenemos recorridos siempre invitando a la gente a Jujuy, y siempre diciendo que el Carnaval de Los Tekis es una opción más a todo lo que pasa. Explicamos que la provincia entera abre las puertas y que nosotros sólo somos una opción más. La gente puede llegar y aprovechar y conocer las distintas formas que tiene la fiesta en el Ramal, en la Quebrada, etc. Es un sueño que empezó hace mucho tiempo, y del que hoy estamos disfrutando los resultados de tanto sacrificio y camino recorrido.

Antes no había muchos eventos en la capital para el Carnaval, y hoy tenemos la dicha de decir que para esa fecha tenemos la capacidad hotelera colmada al cien por cien. Eso es muy bueno para todos.

Han ido al frente en un principio haciendo conocer la música, el Carnaval, la Pachamama, todo lo de Jujuy. Hoy están un momento en el que público espera a Los Tekis sabiendo de qué se trata, y también la música jujeña de otros artistas. El público del país ahora espera la invitación al Carnaval y viene a Jujuy en esta época. ¿Cuál es la próxima etapa que se pro ponen cumplir?

JUANJO: Ojalá se nos dé. La idea de empezar a mostrar nuestra música y nuestra cultura en Latinoamérica. Ese es el paso que estamos tratando de dar ahora. Es algo que nos hemos propuesta hace un par de años. En Argentina ya logramos ser una banda super instalada. Somos uno de los tres grupos que más trabajamos y recorremos la Argentina, y ahora el próximo paso es llevar esa misma bandera a Latinoamérica. Estamos trabajando en eso, no es fácil, porque hay que hacer carrera en otros países. Pero le estamos poniendo mucho corazón.

¿Cómo eligen la grilla de artistas para cada edición? porque vemos que a pesar del éxito de alguna propuesta en un año, no se repite al año siguiente. ¿Cuál es el criterio también teniendo en cuenta que no son sólo propuestas folclóricas?

MAURO: Primero queremos hacer entender que la música es una sola, o sea que no porque sea Carnaval, tiene que haber solamente folclore. Esa es otra de nuestras banderas. Por eso hicimos "Rock & Tekis", hemos grabado varias canciones no relacionadas directamente con el género folclórico andino. Ese es un mensaje importante.

Y el criterio por un lado, tiene que ver con la disponibilidad en esta fecha de los artistas, y por otro tratamos de no repetir, porque tratamos de que los artistas no sólo vengan a tocar, sino que vengan y conozcan porque nosotros los llevamos a hacer toda la recorrida con nosotros. Comparten todo el día, y viven el Carnaval desde adentro. Tratamos de recibirlos nosotros, de estar con ellos y de explicarles el significado del Carnaval, que tiene que ver con un ciclo que comienza con la Pachamama; la cosecha, etc. Ese es un plus que a los artistas los atrae más allá del trabajo. Tiene una connotación cultural muy fuerte para ellos.

VISITA/ RECIBIDOS POR NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO, RUBÉN RIVAROLA.

Todavía les quedan algunas presentaciones en otros escenarios antes del Carnaval, y después siguen con un par más en esta temporada...

JUANJO: Sí, hasta abril seguimos con la temporada, y vamos a terminar con casi 50 shows, así que fue muy buena para nosotros. Estamos recorriendo el país de punta a punta. Estamos felices porque hay trabajo.

Lo que vienen presentando en todos los escenarios es el espectáculo "Opuestos". ¿Cómo se armó y de qué se trata? Lo que se vio es que pusieron hasta ahora todo el color en el escenario, y de repente aparecieron en blanco y negro.

MAURO: Básicamente la idea fue armar algo totalmente opuesto a lo que veníamos haciendo. Siempre trabajamos sobre gamas de colores, colores lisos, aguayos, colores flúo, colores con pintura, y decidimos literalmente ir a la vereda de enfrente que era el blanco y negro. Eso significó cambiar la estética de toda la ropa también y para eso trabajamos con el artista plástico Félix Gonzáles. También recalco que las imágenes de este show que se ven en el panel audiovisual, se hizo acá en Jujuy.

El comienzo del show tiene que ver con eso que dice que no hay blanco sin negro, no hay alegría sin pena, etc. A partir de eso tematizamos todo lo que se ve, la ropa, los audiovisuales, los efectos, con lo más importante que es la música. En este show tenemos una vuelta de rosca con el audio, estamos haciendo algo de música electrónica que también está en el repertorio y que tiene que ver con una cuestión opuesta a lo que venimos haciendo. Por suerte a la gente le está gustando. Había que hacer esta jugada de salir del color porque siempre Jujuy y Los Tekis estábamos relacionados con el color que significa energía y fuerza, pero hemos logrado un producto nuevo sin perder la esencia, porque siguen presentes el Carnaval, la Pachamama y el mensaje de siempre.

“OPUESTOS”/ ESPECTÁCULO Y ESTÉTICA DIFERENTE.