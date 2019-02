Un turista argentino fue asesinado a puñaladas en una playa de Brasil

"Escuché gritos. Me daba cuenta de que hablaban en otro idioma, no eran brasileñas. Seguro eran la mujer y la hija de este hombre. Estaban pidiendo auxilio. Cuando llegué, él ya llevaba bastante tiempo tirado ahí. Le hice primeros auxilios y después vino la ambulancia. Los médicos continuaron con la atención, que fue muy buena, pero no pudimos salvarlo. Ya no se podía hacer nada", afirmó la enfermera.

El cónsul argentino en Salvador, Pablo Virasoro, brindó asistencia y contención a la esposa e hija de la víctima. La causa quedó en manos de la Comisaría de Protección al Turista (Deltur). Hasta el momento, los dos delincuentes permanecen prófugos. Fuente: Infobae