Maradona y Messi, los mejores de la historia según una revista inglesa

La selección fue confeccionada por la revista inglesa "Four Four Two".

Febrero parece ser el mes de los rankings polémicos o al menos de los que desatan esos interesantes debates dentro del mundo futbolero, en el que difícilmente alguna de las partes lleguen a un acuerdo. Y en las últimas horas salió uno a la luz, que va a reavivar históricas discusiones que incluyen nuevos nombres.

Hace una semana la revista "France Football", encargada de entregar anualmente el premio del Balón de Oro, eligió a los 30 mejores equipos de la historia. solo dos argentinos aparecieron en el mismo: Boca, que en el puesto 18 figuraba como el mejor conjunto americano, e Independiente, que compartía el puesto 27 con el Galatasaray, el América de México y el Santos.

Los fanáticos de River estallaron: no entendían cómo habiendo conseguido cuatro libertadores y siendo el equipo con más torneos locales de la Argentina, ni siquiera figuraba en esta tabla que se armó en base a los planteles, los títulos cosechados a lo largo de toda su historia, la asistencia del público a cada partido, el rating en TV de sus encuentros, el alcance que tienen en las redes sociales, los ingresos y egresos económicos y la importancia que tienen la historia de estos equipos en el mundo.

Y el reciente ranking elaborado por la revista inglesa "Four Four Two" también va a despertar malestares: uno que no estará muy contento es Pelé, que quedó ubicado en el tercer puesto, por debajo de Diego Maradona y Lionel Messi, el primer y el segundo respectivamente. Tampoco se lo verá sonriendo a Cristiano Ronaldo, que lo mira desde abajo a La Pulga.

Los ingleses no se ahorraron elogios para el Diego. "El Che Guevara vivió y murió por sus creencias guerrilleras, polarizando su opinión a medida que avanzaba. Nacido 32 años más tarde, y a 310 kilómetros de Rosario, en los barrios bajos de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hizo lo mismo sólo con los pies. Y, de vez en cuando, sus manos", señalaron.

Argentina es el país que más jugadores aporta al top: además de Maradona y Messi, aparece Alfredo Di Stéfano. Brasil tiene a Pelé y al Fenómeno Ronaldo.

Así quedó el ranking

1- Diego Armando Maradona (Argentina)

2- Lionel Messi (Argentina)

3- Pelé (Brasil)

4. Johan Cruyff (Holanda)

5- Cristiano Ronaldo (Portugal)

6- Alfredo Di Stéfano (Argentina)

7- Franz Beckenbauer (Alemania)

8- Zinenide Zidane (Francia)

9- Ferenc Puskas (Hungría)

10- Ronaldo Nazario (Brasil)

