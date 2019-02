Hoy se celebra el Día Internacional del Gato

Este miércoles, 20 de febrero, se celebra el Día Internacional del Gato, que es el único animal al que se le han otorgado tres días del año, el 8 de agosto y el 29 de octubre también están dedicados a estos felinos.

El 20 de febrero pasó a considerarse Día del Gato debido al fallecimiento de uno de los felinos más famosos de los últimos años, Socks, el conocido Gato de la Casa Blanca durante el mandato de Bill Clinton.

El mediático felino aparecía en todas las fotos de la familia presidencial y su muerte provocó que los internautas decidieran rendirle un homenaje este día. Por otro lado, desde 2002, el 8 de agosto también se celebra el Día Mundial del Gato, una iniciativa proveniente del Fondo Internacional para el Bienestar Animal junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

Ellos fundaron esta fecha como el día felino. Además, históricamente agosto es el mes del gato al ser la época del año en la que están en pleno apogeo de fertilidad y no paran de callejear y maullar por doquier. El 29 de octubre es la fecha más conocida de las tres en Europa. Fue impulsada por la experta en mascotas Colleen Paige con el objetivo de lograr 10.000 adopciones de gatos ese día cada año.

Independientemente de qué fecha escojas para celebrar el Día del Gato (como si celebras los tres), lo único que no hay que olvidar es que estos días nacen con el propósito de concienciar sobre los cuidados del gato, el respeto hacia ellos y la movilización por la adopción frente a la compra de animales. Cada vez que llega una de estas fechas las redes sociales se inundad de divertidos gifs y memes gatunos llegando a convertirse en Trending Topic.

Este miércoles no ha sido menos: en apenar unas horas Twitter está plagado de imágenes de diferentes gatos mostrando sus peculiaridades y comportamientos más graciosos.

Hoy es el #DiaInternacionalDelGato . Memes de gatetes everywhere! pic.twitter.com/44Q5BAKjIY

No es sólo que hoy 20, sea #DiaInternacionalDelGato, es que inspiran tranquilidad, acariciarlos hasta puede reducir tu estrés...

Así que: keep calm and love cats

We💙Animals#FelizMiércoles pic.twitter.com/wStvfi7PsO