El peligro de los virus al descargar juegos piratas

La piratería en el mundo de los videojuegos es algo frecuente. De hecho, internet está repleto de sitios de descarga que dicen ser "seguros", pero no sería de todo cierto.

Los desarrolladores de videojuegos están enfocados permanentemente para luchar contra la piratería, aunque para cada videojuego lanzado, a los pocos días es "desbloqueado". Se consigue burlar su seguridad, por lo que a los pocos días aparece el famoso "crack" que es compartido de forma gratuita en un sinfín de sitios webs.

Incluso, la abundancia de este tipo de desarrollos que "saltan" las medidas de seguridad de los videojuegos abundan en la red, y son fácilmente encontrados por los buscadores, pese a que en muchas ocasiones están alojados en sitios que pueden significar poner en riesgo el equipo de los usuarios.

De hecho, el uso de cracks, en numerosas ocasiones "parecen funcionar" cuando son ejecutados, pero de todas maneras el juego sigue solicitando su activación para poder disfrutarlo. Sin embargo, sin saberlo, una vez ejecutado el falso crack se puede activar un malware.

Los virus cada vez más presente en los cracks

Infectarse con malware al utilizar productos pirateados no es nada nuevo. Aquellos que evitaron pagar software cuando la protección era más débil, recordarán cómo se agobiaba su antivirus con un troyano cuando intentaba ejecutar un crack.

Los ciberdelincuentes que se dedican a crackear juegos también tienen que vivir de algo, por lo que se sacan un extra transformando las computadoras de los usuarios en robots o en anfitriones de troyanos bancarios. La posibilidad de descargar un juego gratuito sin virus siempre ha sido muy baja, pero últimamente se ha disparado.

Según un artículo de Torrentfreak, los estafadores han lanzado una gran campaña para promocionar los sitios con malware.

El procedimiento es el siguiente, distribuyen activamente enlaces a sus sitios maliciosos a través de sitios públicos y conocidos como Google Groups, Facebook Events Calendar, Zendesk y muchos otros. Incluyen enlaces para descargar lo que se anuncian como cracks o juegos pirateados y redactan guías prácticas.

Los enlaces maliciosos dirigen a un sitio de almacenamiento de archivos, pero descargan un malware en vez del crack. Y los usuarios, acostumbrados a que sus antivirus identifiquen un troyano al instalar un juego, lo ignoran o incluso lo deshabilitan para descargar e instalar el archivo en paz.

Los “malos” utilizan Google para atacar a los “buenos”

Lo más interesante es que los estafadores, que se hacen pasar por desarrolladoras como Valve o Ubisoft, han comenzado a bombardear a Google con quejas en virtud de la DMCA (siglas en inglés de Ley de Derechos de Autor de la Era Digital) contra sitios respetables (relativamente hablando) que albergan juegos pirateados, es decir, los que no distribuyen malware.

Además, no se trata de quejas comunes sobre violaciones de derechos de autor; sino que se quejan de que estos sitios omiten la protección de los derechos digitales. La DMCA dedica todo un párrafo a tales reclamaciones y, a diferencia de las ordinarias, los sitios acusados no pueden impugnar esta decisión.

Siguiendo las reglas, Google elimina los sitios piratas “buenos” de sus resultados de búsqueda y, por tanto, los “malos” que distribuyen malware bajo la apariencia de cracks para juegos aparecen entre los primeros resultados de la búsqueda. De esta forma, será más probable que los usuarios los visiten y descarguen más virus.

Cómo evitar la infección

Debemos destacar un consejo para evitar la infección de malware frente a los demás:

No utilices software pirata. Compra los juegos y el software únicamente de tiendas oficiales. Si quieres ahorrar, espera a las rebajas, los descuentos pueden llegar al 90 %.

Pero algo me dice que no muchos seguirán este consejo, por tanto, aquí van unos cuantos consejos de ciberseguridad para aquellos que no tienen pensado abandonar el software pirata:

Evita los sitios piratas que parezcan sospechosos. En un rastreador de Torrent con muchos moderadores, la probabilidad de infección de virus es menor que en una página nueva que haya surgido hace unos seis meses.

Instala un software antivirus de confianza y nunca (jamás) lo desactives, ya que nunca van a alertarte sobre malware sin motivo. Además, ninguna página de piratas, aunque sea “buena”, puede garantizar que descargues un juego sin virus.

Fuente: Blog de Kaspersky