Caruso Lombardi explotó porque recibió una factura de gas de 20 mil pesos en su casa

Ricardo Caruso Lombardi, que se caracteriza por salvar a los clubes del descenso, bien podría hacerse cargo de la imagen del presidente Mauricio Macri que está en picada. ¿Una de las razones de la brusca caída para todos los encuestadores? El tarifazo. El golpe al bolsillo que el propio entrenador sufrió en billetera propia.

No conforme con la boleta de gas que llegó a su casa de San Isidro, el “Tano” -que evitó que entre otros Racing y San Lorenzo se fueran a la B Nacional- pidió una audiencia en el Ente Nacional Regulador del Gas. Fue el 10 de diciembre, justo el día en el que se completó el 75% de la gestión de Cambiemos.

“Me pareció exagerado lo que me vino de gas en casa. Me vinieron 20 mil pesos. Las dos últimas veces. Se justificaron diciendo que había aumentado mucho el gas. Ofrecieron ir a ver el medidor”, detalló el entrenador a minutouno.com.

El gas aumentó un 2.231% en la era Macri. El último sacudón de 2018 fue en octubre. Desde abril comenzarán las subas que llegarán al 35%. Las anunció Javier Iguacel pocos días después de la tensa reunión de Caruso Lombardi en el Enargas.

“Consumí 2.000 metros cúbicos de gas. El bimestre anterior usé 500 metros menos y pagué 6.000 pesos, algo razonable. No tengo una mansión. Tengo losa radiante y una caldera hogareña. Le dije que hay tres chicos en la casa. Le pregunté si quería que anduvieran con pullover. No te digo lo que me contestó porque es para matarlos. Me quejé mal”, cuenta con su verborragia habitual desde España donde está de vacaciones. Allí fue sondeado por un equipo local.

El DT pidió una audiencia en el Enargas. Allí fue recibido por Mauricio Roitman, presidente del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, y sus laderos Daniel Perrone y Néstor Touzet. La reunión fue muy tensa. No se fue satisfecho con la respuesta.

“Ahora apagué la calderita. No es que tengo una caldera de dos cuadras. Es como un calefón”, señala desde Madrid donde fue recibido por el “Cholo Simeone en el predio del Atlético. Implora a las empresas que “cobren algo lógico”.

“No voy a regatear. Uno lo puede pagar, ¿pero el que no puede qué hace? ¿Se caga de frío? Si quieren prendo la fogata de San Pedro y San Pablo en la puerta de mi casa para que venga la gente”, lanza con el humor que lo caracteriza.

DECEPCIONADO

“No llego a entender a este Gobierno. No entiendo porqué está todo así en Argentina. Estoy en España de vacaciones y estamos a años luz. A todo nivel están muy por encima”, lanza Caruso Lombardi cuando se le consulta sobre el gobierno de Mauricio Macri aunque sostiene que no se irá del país.