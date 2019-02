"Lello Sánchez actúa como un patrón de estancia"

Las declaraciones de los investigadores a cargo del expediente judicial conocido comúnmente como la "Megacausa", reavivan la polémica judicial y la poco amistosa relación que se conocía solamente en los pasillos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Juzgado de Control, entre el fiscal general Sergio Lello Sánchez y el juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz.

Después de las declaraciones vertidas a nuestro diario por el fiscal general del MPA Lello Sánchez, donde dijo que el juez de Control no puede seguir interviniendo en la "Megacausa", el magistrado, pese a estar de vacaciones pidió responder.

"Conociéndolo al fiscal general yo presuponía todas estas declaraciones que no me sorprenden. Particularmente lo veo actuar al señor fiscal general del Ministerio Público de la Acusación como patrón de estancia", dijo el magistrado.

"Una de esas características es que le llama la atención que yo esté de licencia. Cuando es totalmente natural en estos tiempos que uno se tenga que tomar licencia. Vengo de trabajar durante toda la feria judicial, él debe pensar que uno no puede tomarse licencia, pero no debiera llamarle la atención".

"Otra conducta de patrón de estancia que el fiscal general tiene, es que piensa que no debiera estar más en la causa, de esta misma manera es como actúa en la fiscalía. Pone y saca a los fiscales en las causas, como él quiere. El piensa que la Justicia en general es así y ese concepto es erróneo", dijo.

En otro tramo de su relato, el magistrado dijo que con esta apreciación, "se está violentando en este caso concreto al principio del juez natural, parece que lo desconoce, pero (Lello Sánchez) debiera conocer".

Cruz además defendió su cargo y su función dando cuenta que "el Superior Tribunal de Justicia asignó los expedientes pendientes a los jueces de casación porque no había antes jueces de casación. En cambio nosotros somos jueces que estamos pre existiendo en la megacausa , por eso nos toca. Así que no corresponde que se cambie".

Esta manifestación hace referencia a lo que declaró el fiscal general del MPA a nuestro diario, donde expresó que "el doctor Cruz no puede seguir interviniendo en la "Megacausa", siendo que está en funciones el juez Penal Económico designado, mediante un concurso el juez Rodolfo Miguel Fernández y así como se hizo con los jueces de Casación y con los distintos jueces, todas las causas en trámite se les eran remitidas a estos nuevos jueces. Es decir que todos los recursos que estaban pendientes fueron remitidos para su tratamiento por parte de los nuevos magistrados de Casación", había dicho Lello Sánchez.

"De ahí una cuestión torpe que él (Lello Sánchez) quiere hacer parecer, con los términos de apresurado, prematuro y autocontradictorio, hacia la resolución que a fines de la semana pasada fue remitida a la fiscalía del doctor Diego Cussel, es totalmente una mala interpretación de Sergio Lello Sánchez", dijo Cruz.

Además el magistrado dejó en claro que para su interpretación, "existe una serie de "llamativas" conductas que se le está permitiendo al fiscal general y por supuesto, quiere manejar todo como patrón de estancia. Lello tiene otras cuestiones que no las puede poner en evidencia por eso habla de esta manera".

Sobre las pruebas pendientes de la investigación de la causa

FISCAL GENERAL / SERGIO LELLO SÁNCHEZ.

El viernes de la semana pasada el juez de Control había resuelto dar por finalizada la Investigación Penal Preparatoria y el fiscal general no tardó en decir que esa resolución era prematura, porque restaban resolver otros elementos de pruebas.

“Si bien es cierto, hay pruebas pendientes de incorporar o incidentes que se debe resolver, ninguna incide en la investigación principal”, aclaró el juez Cruz.

“Hay otras cuestiones que puedan dar lugar a otra imputación, a otro expediente como ser la “megacausa II”, pero ¿por qué se tienen que hacer nuevas imputaciones, todo para volver a cero la megacausa?”, se preguntó el juez.

Esto “sería totalmente dilatorio. Así lo interpretamos desde el Juzgado de Control”.

“Además el artículo 394 del Código Procesal Penal establece que en instancias de juicio, puede haber licencias complemetarias. Si hubiera que incorporar pruebas indispensables a la causa, es lo que pensamos. Si existe prueba pendiente que está por producirse en esta instancia, en el Tribunal de debate se puede incorporar esas pruebas y sumar las que creen que son indispensables. Así que no son incompatibles” y resumió que “concretamente, ninguna de las pruebas pendientes va a ser sustancial, en cuanto a lo que dice que la resolución es prematura. Esa interpretación es totalmente errónea”, dijo el juez.

“Quiero recordarle al fiscal general del MPA que la causa "Pibes Villeros’ fue a juicio sin los montos preexistentes. No es que acá tenemos que mandar todo con todas las pruebas concretas”.

“Casualmente él mismo dividió a la "Megacausa’ a "Pibes Villeros’ al expediente de “’Lavado de Dinero’ "Megacausa II’, casualmente para que no se estanquen las causas”.