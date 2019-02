Con Jueves de Compadres se inicia la fiesta del Carnaval

El aroma a albahaca, cantos y bailes acompañarán hoy los festejos por el Jueves de Compadres y será oportunidad para que los hombres se reúnan en casas de familias, sedes de comparsas u otros locales para compartir con sus amigos o padrinos de sus hijos un brindis y charla. Asimismo, en capital, algunas agrupaciones promocionan los festejos a partir del mediodía en sus salones. Como es costumbre, dos jueves antes del sábado de desentierro, las comparsas y agrupaciones iniciarán la celebración con los tradicionales almuerzos desde el mediodía y a lo largo del día se repartirán ramitos de albahaca y compartirán vasos con chicha y vino. También los convoca un baile y cantos acompañados de los instrumentos típicos del norte.

EN EL NORTE / INTEGRANTES DE AGRUPACIONES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL JUEVES DE COMPADRES, EL AÑO PASADO.

Para conocer a fondo el sentido de esta tradición, El Tribuno de Jujuy dialogó con el músico y escritor Fortunato Ramos, una de las voces que transmite el sentido del Carnaval de la Quebrada, y quien sostuvo que el "compadrazgo" es una costumbre afirmada especialmente en Quebrada y Puna, por lo tanto el Jueves de Compadres y Comadres tienen el mismo sentido: renovar el compromiso de amistad, compartir una comida y unas coplas como símbolo de comunión entre ambos. "Los compadres se encuentran para renovar compromisos contraídos desde el momento que son compadres. Esa persona es el amigo, es un hombre de trabajo, del cerro, un coya, un caminador empedernido, especialmente de los lugares más apartados que tiene la Quebrada, de ahí nace esta costumbre que se va perdiendo a lo largo del tiempo", indicó.

EN LA QUIACA / COMPADRES JUNTO A SUS PARES CELEBRANDO SU DÍA CON BAILE Y BRINDIS.

De esta manera, Fortunato relató, "esa costumbre determina que el Jueves de Compadres es para recordar el compromiso con cariño entre ellos, para afinar un poco la garganta de canto y copla, para probar una caja coplera o tal vez para probar los erquenchos que son cuernos hecho con una lengüeta por lo cual se sopla aire apretando la dentadura haciendo diferentes sonidos que varían y producen una música que tiene mucha familiaridad con el eco de los cerros y los retumbos de ese instrumento".

"En ese transcurso, los compadres hablan de sus aventuras, caminatas, de cómo les va en la cosecha, de cómo siembran, como le fue en la camino por ejemplo desde Humahuaca a Caspala, a Santa Ana a Valle Grande. Estoy hablando de épocas bastantes alejaditas porque ahora todas las localidades tienen caminos carreteros y hoy el compadre no anda en burro, sino en camioneta, y eso es lógico porque los tiempos están cambiando y las posibilidades se dan también para todos y la gente del cerro tiene también sus posibilidades para tener su vehículo y tal vez viajar no como hace cincuenta años atrás, cuando todo era camino por los cerros para ir a los lugares que he nombrado".

EN CAPITAL / LOS COMPADRES DE LA AGRUPACIÓN “YA VUELVO” COMPARTIERON UN ALMUERZO Y BAILARON DURANTE LA JORNADA.

"El camino que va a Chile por Cuesta de Lipán antes no existía, desde ahí se traía la sal cargada en burrito, yo he sido ayudante de arriero. Todas estas vivencias me permiten hablar con un poquito de propiedad sobre el compadrazgo en los tiempos de los jueves de compadres. Eso continúa el día de hoy, con sus variantes, con su modernidad pero continua. Dentro de ese marco, el compadre se junta con su par como se han comprometido a cuidar del ahijado en cualquier momento que haya necesidad, por enfermedad, por cualquier desgracia que pueda ocurrir en la vida de la persona, entonces el compadre está dispuesto a colaborar a ayudar no solo por momentos, si no con indicaciones, con hablarlo al ahijado, inducirlos por el buen camino y darle consejos, ese sería el sentido tradicional".

El músico Fortunato Ramos también habló sobre la esencia del carnaval en la Quebrada, "con su diablo, con la cercanía de las comadres y compadres, con su paisaje, donde nace el desentierro del carnaval, en las apacheta donde está el mojón que es la señal donde habita y está el corazón de la Pachamama. Porque hay apacheta que son de desentierros exclusivamente, por ejemplo la apacheta de los Alegres en Uquía, o la apacheta de la comparsa de Santa Rosa en Humahuaca, cada uno tiene su lugar, ese es el auténtico carnaval, que nace entre el color de los cerros y con la gente del lugar", dijo. Agregó que algunos tienen la idea de que el carnaval es un espectáculo "y esa idea no debe ser así, el carnaval auténtico es el de la Quebrada, de Volcán para arriba. Por supuesto puede haber carnaval en la parte de El Ramal, Valles, Puna, pero cada uno con sus características, con su paisaje y su manera de desenterrar el carnaval, con su forma y su música de ese lugar, de su músico humahuaqueño carnavalero. La esencia es única, inconfundible, no pueden alterarse hasta que la lata suena alegre, divertida, cantada solamente al pie de esa apacheta", finalizó.

El significado que se le da al diablo

EL DIABLO DEL CARNAVAL / DEBE ALEGRAR LAS COMPARSAS Y NO MOSTRAR SU IDENTIDAD.

El Pujllay o como se lo conoce normalmente “el diablito”, nunca puede faltar en las comparsas durante los festejos del Carnaval. Pero, ¿qué simboliza el diablo del Carnaval? Para el músico Fortunato Ramos, el diablo del Carnaval tiene una misión, primero no hacerse conocer, y segundo divertir a la gente, llenando de alegría a la comparsa o donde se encuentre. ”No es aquel diablo disfrazado porque sí o porque quiere enloquecerse, el tiene una misión de alegrar a la fiesta, invitar a las personas a bailar con buenas costumbres. Es un poco ver a un diablo con un espinillo en la mano, con una ramita de churqui para que cuando vea al invitado que no quiere bailar le pega por las piernas, todo eso lo hace en un tono de broma con el fin de hacer reír a la gente”, indicó. A su vez agregó que el diablo no se muestra porque se compromete a no ser identificado y en caso de que lo haga, corre el riesgo de perder su condición de diablo.

Otras de las costumbres

En toda nuestra provincia, el diablo se desentierra y entierra en un mojón, es un muñeco hecho de tela color roja. Las comparsas cumplen con un ritual a través de las fiestas de comparsas, durante una semana, hasta que se vuelve a enterrar al diablo para el año siguiente. Según las creencias las hojas de albahaca colocadas en la oreja izquierda indican que el hombre o la mujer están solteros y si las hojas se la ponen atrás de la oreja derecha está casado. Antes del desentierro, se realiza el Jueves de Comadres dedicado a las mujeres. Las comadres son las mujeres que tienen lazos afectivos o de parentesco, cuando son madrinas de bautismo, con la madre y el padre del bautizado, lo mismo el compadre es el padrino de bautismo y ese lazo los une.

Propuestas para el compadre

EL PRÓXIMO JUEVES / LAS COMADRES CELEBRARÁN SU DÍA CON BAILE Y ALGARABÍA.

A lo largo de la Quebrada, en los Valles, en la Puna y en las Yungas ya se vive con intensidad la temporada carnestolenda y para los festejos del Jueves de Compadres, diferentes agrupaciones ofrecerán un amplio despliegue de actividades. En Tilcara, los Compadres de Malka harán chayada de mojón y posterior almuerzo en el tinglado municipal desde las 12; Los Compadres Caprichosos tendrán su chayada de mojón en su local a partir de las 12; Compadres al Volante, tendrán concentración y chayada de mojón en camping sobre ruta 9; los Compadres de la 34 se concentrarán desde las 12 en las 34 viviendas; Anateros de Huasamayo harán su chayada de mojón en Pueblo Nuevo a las 13; Los Corazones Alegres de Purmamarca realizarán un almuerzo en el salón municipal desde las 13. En la Quiaca se celebrará el Jueves de Compadres con un concurso de asado criollo en el Paseo del Niño y el sábado 23 se realizará el topamiento de comparsas. En capital, la agrupación de compadres "Cachorros" celebrará desde las 13 en Senador Pérez 228.

Desde el 21 de este mes hasta el 9 de marzo durante el Carnaval se hará cumplir la Ley 6009/16 y el Decreto reglamentario 3.164/17.

Agenda del Carnaval de Jujuy

El calendario carnestolendo en Jujuy se inicia hoy con el Jueves de Compadres; 28 Jueves de Comadres, 2 de marzo, Desentierro del Carnaval; 3 de marzo, Domingo de Tentación; 4 de marzo: Carnaval Grande y 5 de marzo, Martes de Chaya. En tanto que del 7 al 9 será el Carnaval Chico y el 10 el entierro del Pujllay. El 4 y 5 de marzo, previos al inicio de las clases son feriados nacionales con motivo del Carnaval.

Las opiniones

ANGEL RAMÓN

Hoy junto a mis compadres, entre ellos compañeros de trabajo y de un grupo de músicos, festejaremos en Ledesma. Desde ayer a las 10 nos concentramos para charlar y compartir una comida y hoy a partir de las 12 haremos un brindis.

NICOLÁS CAZÓN

Hoy sí festejaré el día del compadre. Soy músico de una banda llamada “Te con te”, es un grupo que nació de un rejunte de otras bandas. Desde ayer que empezamos a celebrar y hoy durante el día seguro que almuerzo con algún amigo.

HUGO LEIVA

Con el tema del trabajo se hace un poco imposible festejar Jueves de Compadres. Hoy seguro me juntaré con algunos amigos para compartir una comida y un brindis. Me gusta el Carnaval, disfrutar de los corsos y visitar el norte.