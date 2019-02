Pronostican un fin de semana caluroso en la provincia

por Luis Ochoa

"Para estos días se espera que las máximas ronden entre los 31 y 34 grados. Los mayores niveles de temperatura se registrarían durante el fin de semana. Por otro lado, las mínimas rondarían los 17 y 19 grados, esto provocaría que las noches se vuelvan muy pesadas, porque cuando la mínima supera el orden de los 18 grados al cuerpo se le dificulta descansar con normalidad", dijo ayer el meteorólogo Ignacio Nieva a El Tribuno de Jujuy.

Pasado mañana las marcas ascenderían en Jujuy hasta los 34 grados de temperatura máxima y a los 19 de mínima.

Agregó que "se prevén temperaturas elevadas hasta el próximo domingo. El lunes se produciría un leve descenso de temperatura. Por esta razón, el tiempo comenzaría a modificarse ese día. La mayor modificación se originaría el martes. Durante esa jornada el termómetro descendería bastante. Este cambio estaría asociado al ingreso de vientos del sector sur".

Además, agregó que "esto provocaría que se registren algunas precipitaciones durante el lunes y martes. Mientras que para lo que resta de la semana solamente se esperan algunas tormentas aisladas asociadas al aire húmedo y cálido. Aunque las probabilidades de lluvias y tormentas son muy bajas hasta el sábado".

Servicio Meteorológico Nacional

Hoy la temperatura en la "Tacita de Plata" podría alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 18, se prevén tormentas aisladas para la tarde-noche. Mañana el termómetro oscilaría entre los 33 grados y los 19, con cielo parcialmente nublado. El sábado las marcas ascenderían hasta los 34 grados de máxima y los 19 de mínima, existe la probabilidad de que caigan algunas tormentas aisladas durante la noche. Para el domingo se espera que la máxima sea de 33 y la mínima de 19, en la tarde existe la posibilidad de que caigan algunos chubascos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que para el interior de la provincia se espera el mismo panorama. En los departamentos de Palpalá y El Carmen, se prevén temperaturas elevadas y tormentas aisladas. En ambos lugares el termómetro rondaría los 30 y los 34 de máxima. Mientras que en San Pedro la máxima ascendería hasta los 36 grados.

¿Qué actividades realizarán los jujeños durante el fin de semana?

Federico González, estudiante de Comunicación Social, manifestó: "el fin de semana viajo para el norte. Con un amigo vamos a ser partícipes del carnaval de Tilcara. Este año será la primera vez que formo parte de una comparsa, anteriormente solamente me la pasaba viajando".

Por su parte, Luca Morales, turista oriundo de Córdoba, expresó: "me encuentro en Jujuy desde hace un mes y medio, vine para pasar las fiestas de fin de año. Tuve la oportunidad de ver los corsos, ahora tengo planeado viajar al norte. El 25 de febrero retornaré a mi provincia porque el 1 de marzo comienzo las clases".

Por otro lado, Hernán Calisaya, estudiante de Ciencias de la Educación, detalló: "el fin de semana me la pasaré estudiando para rendir dos finales. Además también estudiaré para ingresar a la Facultad de Ingeniería. Con respecto al carnaval he participado esporádicamente de algunas comparsas, pero no tuve la oportunidad de viajar hacia el norte".

En igual sentido, Maximiliano Coria, estudiante de Ciencias de la Educación, destacó: "durante estos días estudiaré y me pondré al corriente con el plan de estudio. Dentro de dos semanas rindo los finales. Aprovecharé el fin de semana para ir a correr y hacer ejercicio. En relación al carnaval he participado del simulacro de Ciudad Cultural el sábado pasado".

Mañana el termómetro en la provincia oscilaría entre los 33 grados y los 19, con un cielo parcialmente nublado.