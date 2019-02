Se fue Ferreyra y ahora analiza posible candidatura

Julio Ferreyra dejó ser el director del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Jujuy, cargo que ocupó durante casi veinte años.

Ferreyra no compartía el traslado del CDR por su ubicación estratégica y porque el amplio predio se puede compartir.

Su renuncia fue solicitada y aceptada por el ministro de Gobierno, Agustín Perassi, aunque el ahora exfuncionario ya la había adelantado que si se trasladaba el Centro de Documentación Rápida (CDR) desde la exterminal de ómnibus a otro predio, que no se confirmó donde queda.

En lugar de Ferreyra asumió Octavio Rivas, quien desde ayer se encuentra al frente del organismo provincial.

El exdirector ayer se dirigió a la sede central del organismo provincial para retirar sus pertenencias y realizó ante los medios de comunicación presentes, un balance de su gestión.

Decidió no despedirse personalmente de los empleados que lo acompañaron durante dos décadas por temor a "que se emocionen y yo me emocione con ellos", según confesó.

Ferreyra recordó que cuando se hizo cargo del organismo provincial en 1999 "no había dinero ni para comprar papel", afirmando que hoy el organismo se encuentra en orden.

Remarcó que actualmente están disponibles fondos cercanos a los 25 millones de pesos. Además de 17 Centros de Documentación Rápida, que fueron instalados en los últimos años en Capital, Palpalá, Perico, Monterrico y en el barrio Alto Comedero, y un depósito que se está construyendo en Cuyaya.

"Se logró digitalizar el 50% del archivo general de la repartición, lo que permite que un ciudadano pueda acceder a una partida de nacimiento en cuestión de minutos, algo sumamente beneficioso", remarcó Ferreyra, quien expresó su anhelo de que la institución siga creciendo.

En cuanto a la atención que tendrá, de ahora en más, el Registro Civil, pidió que sea la misma, que se "priorice el interés del ciudadano" y que el nuevo funcionario que esté a cargo siga con el mismo espíritu con el que se estuvo en todos estos años.

El motivo de la renuncia

Ferreyra reiteró sus diferencias con el Same y el Ministerio de Salud respecto a la decisión de trasladar el Centro de Documentación Rápida y aclaró que si bien no se concretó aún "se cometió un error que el tiempo mostrará".

Dijo que la "vieja" terminal "es un espacio estratégico, con grandes beneficios para el ciudadano, que lamentablemente se perdió por un capricho".

Incursión en política

"No me van a bajonear con este tema, necesito acomodar mis ideas porque tengo la intención de seguir ayudando a la ciudadanía", aseguró Ferreyra dando a entender que no descarta presentarse como candidato en las elecciones venideras.

Cabe destacar que recibió en los últimos días el apoyo de muchos ciudadanos que ven con buenos ojos su posible incursión en política.

Asumió nuevo director y estableció prioridades

EN EL DESPACHO / OCTAVIO RIVAS ASUMIÓ AYER COMO NUEVO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL.

En un acto realizado en las dependencias del organismo, ayer asumió Octavio Rivas como nuevo director provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas. “Queremos continuar ofreciendo un servicio de excelencia que se destaca a nivel nacional”, señaló el flamante funcionario.

Luego indicó que “desde el Registro se brinda un servicio de vital importancia para todos los ciudadanos, en donde sus actos más importantes quedan asentados y registrados para la posteridad. Trabajaremos para modernizar y agilizar todos los trámites que aquí se realizan”, subrayó.

Acceso a derechos

“Realizaremos nuestra labor con todo el apoyo del ministro de Gobierno, Agustín Perassi, y del gobernador Gerardo Morales, quien viene demostrando desde que asumió, cumplir con el objetivo de darle a los ciudadanos, todas las comodidades para acceder a sus derechos”, manifestó después el joven funcionario provincial.

Finalmente, reconoció la tarea que venía desempeñando Julio Ferreyra diciendo que “dio prueba sobrada de su solvencia moral y su absoluta dedicación al trabajo”.