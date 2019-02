La UTA advierte una crisis en el transporte

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, afirmó ayer que "se han reducido los servicios" de colectivos y que en los últimos meses "ha caído más de un diez por ciento" la cantidad de gente que utiliza el servicio.

"Se han reducido los servicios. Nosotros transportamos a la gente con menos recursos y hoy se nota que ha caído más de un diez por ciento, esto es gente que no va a su trabajo", dijo Fernández.

En declaraciones a FM Milenium, el sindicalista advirtió que "hay cada vez más recesión, aparte ahora se ve la falta de trabajo que es lo que más preocupa también".

"Un país que está paralizado es como un negocio que no vende.

Nos preocupa que cada vez más la falta de trabajo donde nosotros somos testigos diariamente: cada vez se cierran más negocios y fábricas", dijo.

Además, ironizó: "anoche me hablaban de hacer un paro, si ya está parado el país...".

En ese contexto, Fernández pidió "cambiar la dirección del país" a través de "un gobierno de concertación, un gobierno de coalición".

"No valen las ambiciones personales, así no camina la Argentina o ningún país", enfatizó el gremialista del transporte, quien subrayó que "acá no es Cristina, ni Pedro, ni Juan" y agregó "acá somos los argentinos".

Tras exigir "una mesa de concertación" donde se acuerden "cuatro o cinco puntos, una políticas de Estado", advirtió que "acá no hay magos".