Preocupa a la construcción la ausencia de nuevas obras

Pedro Campos, presidente de la Cámara de la Construcción Jujuy, reiteró las complicaciones que atraviesa la actividad sobre todo con la cadena de pago de las empresas a proveedores y empleados y la falta de obras nuevas, entre otros inconvenientes.

Valoró que el Gobierno jujeño por primera vez en los últimos veinte años tenga proyectos de casas con recursos provinciales

Dijo que la cadena de pago "no necesariamente tiene atrasos" pero sí se dificulta a las empresas la obtención de recursos. "Lo que pasa es que nosotros cobrábamos con cheques diferidos y los negociábamos, y cada vez es más difícil seguir negociando los cheques. Primero porque muchos bancos directamente no nos aceptan por el nivel de endeudamiento que tienen las empresas por este sistema de negociar los cheques, y por otro lado porque las tasas de intereses son muy altas y se comen todo, incluso parte de la obra", señaló.

Por otro lado, indicó que se ve con mucha preocupación que no se están iniciando obras nuevas, aunque hay esperanzas en un programa de viviendas que está por lanzar el Gobierno provincial, "que realmente va a generar un movimiento en la actividad que hoy no tiene ninguna perspectiva o muy poca", dijo.

En ese sentido, agregó Campos que "extraoficialmente sé que la semana que viene se estaría publicando las nuevas fechas de licitación, que se había caído por la falta de aprobación del Tribunal de Cuentas, pero sé que hay una nueva fecha que será a partir de abril. Entonces, eso realmente va a generar alguna mejor expectativa de la que estamos teniendo ahora".

También espera que haya una fuerte inversión en infraestructura educativa. "Se trata de muchas obras ya sea en escuelas existentes como en la creación de nuevas escuelas. Ese es el panorama que esperamos se cumpla porque es el más prometedor, para que esas cosas se concreten y podamos tener un año que no sea tan malo".

Respecto al impacto que podría tener en el sector la nueva suba del dólar, el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que "en rigor de verdad este aumento ya lo habíamos tenido en agosto del año pasado, y no debería haber un impacto en el costo porque ya todos los proveedores se actualizaron a ese dólar. Por supuesto que muchas veces esto se aprovecha y se generan subas, pero honestamente yo no veo muchas posibilidades de que esas subas se consoliden porque la industria está muy caída, y por más que pongan precios muy altos, no va a haber gente que esté dispuesta a pagarlo. De hecho, hoy hay muchos proveedores que antes eran muy inflexibles con los cheques o con la forma de pago, y hoy no tienen otra opción que mejorar la propuesta comercial, no bajando el precio pero si aceptando condiciones de pago que antes no aceptaban bajo ningún concepto. Ahora si uno no es un poco más flexible se queda sin trabajo. Entonces, creo que no es bueno que aumente el dólar, pero su precio de alguna manera ya había sido ajustado a estos valores porque ya lo tuvimos en agosto. Por lo tanto, pienso que no se tiene que producir otro aumento porque esto ya fue consolidado, inclusive a los combustibles. Más me aflige que no haya actividad o que no se pueda negociar los cheques".

Sobre el personal, indicó Campos que "a medida que las obras se van terminando y al no iniciarse nuevas, hay personal que va quedando sin trabajo, puede haber despidos y se va achicando el sector, disminuyendo toda la construcción".

"Por eso le digo que las perspectivas de obras son muy importantes, y creo que si estos anuncios se pueden llegar a concretar, la actividad por lo menos no caerá tanto y se podrá sostener el nivel de empleo. Esto en algún momento se solucionará, pero creo que ahora el objetivo es subsistir, que las empresas puedan de alguna manera pagar sus deudas, que los empleados puedan seguir cobrando sin tener muchas aspiraciones de crecimiento, pero por lo menos de no caer más".

En relación a las obras privadas precisó que también cayeron porque la crisis afectó a todos. "Hay algunos sectores que se mantienen con algún nivel de inversión, pero con mucha cautela porque realmente repercute en todos los sectores como la industria minera y los que están más asociados a productos de importación, que se siguen manteniendo con algún nivel de actividad y siguen haciendo algunas inversiones, pero con más cautela y sin hacer grandes inversiones, sino realmente lo justo".

También dijo que hubo un intento de reactivación con las viviendas particulares, con créditos personales en los bancos, pero también se frustró por las altas tasas de interés. "La tasa que están cobrando es altísima, estamos hablando de un 60%, un número que nadie lo puede manejar, ni una empresa ni un particular", apuntó finalmente el empresario de la construcción.