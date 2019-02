Una turista argentina tuvo un ACV en Tailandia, debe 70 mil dólares y no puede volver

Mercedes Ema Albinatti, una jubilada de 73 años, viajó al sudeste asiático junto con su marido. Está internada desde enero y para regresar necesita u$s 20 mil.

Una pareja de jubilados, del barrio porteño de Nuñez, decidió disfrutar el verano en las playas de Tailandia. Pero su viaje idílico se convirtió en una pesadilla. La mujer sufrió un derrame cerebral en el hotel, quedó internada en una clínica de la ciudad de Chiang Mai y ya acumula una deuda de 70 mil dólares por los servicios de salud. Como si fuera poco, para regresar a la Argentina necesita al menos otros 20 mil dólares más para un vuelo con asistencia médica.

A diferencia del último caso similar que trascendió, el del turista tucumano que tuvo un paro cardíaco de vacaciones en Chile y que no tenía cobertura, Mercedes Ema Albinatti, de 73 años, sí contaba asistencia al viajero. Gracias a este seguro, pudo cubrir 60 mil dólares de la prestación.



Pero desde que ingresó al hospital, el pasado 6 de enero, la factura total ya alcanza los 130 mil dólares. Sin embargo, este no es el único inconveniente que la pareja debe sortear. Según explicó su marido, Carlos Alberto Mariscotti, para que el cirujano le dé el alta deben conseguir un vuelo con asistencia médica. Esto les costaría 20 mil dólares extra. Plata que no tienen.

El marido de Mercedes está intentando encontrar una salida. Apenas operaron a su esposa, los médicos le explicaron que sí o sí necesitaba un avión sanitario para volver al país.

“Lo primero que hice fue hablar con la aseguradora, que no me respondió. Después me comuniqué con la embajada argentina en Bangkok, desde donde me respondieron que no me lo pagarían, ya que costaba 200 mil dólares. Estamos haciendo todo a pulmón”, contó el hombre a TN.com.ar.

Desde la Argentina, la familia de este matrimonio también intentó comunicarse con el Gobierno. Según detalló Carlos a este medio, del Ministerio de Relaciones Exteriores los derivaron a hacer el pedido al gobierno de la Ciudad. Pero ellos les recomendaron tener una cita con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. “En todos los casos la respuesta fue negativa”, resaltó el jubilado.

A contrarreloj, la deuda con el hospital sigue creciendo. Sin el dinero necesario para solventar los gastos que no cubre el seguro, Carlos arregló una financiación con el centro de salud, al que calificó de “primerísimo nivel”. Pero a más tardar el lunes que viene deben irse a un hospital público -aunque les avisaron que no hay camas disponibles porque el sistema está saturado- o conseguir los medios para regresar a Buenos Aires.

Según fuentes de la Cancillería argentina, una de las opciones viables sería un vuelo en primera clase, con oxígeno y acompañamiento médico. Pero todavía no está confirmado. “Se está gestionando con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social para ver cómo solucionarlo. Mientras tanto, la embajada argentina en Tailandia logró tramitar descuentos con la clínica y están prestando asistencia consular a la pareja”, señalaron.

Desde su internación, la clínica le cobró 70 mil dólares.

Mercedes y Carlos tenían previsto volver de sus vacaciones los primeros días de enero, pero un día antes de volver ella se desvaneció en el piso del hotel mientras desayunaban.

Tras la operación, ahora se recupera del ACV. No puede hablar por la traqueotomía, pero su estado es favorable y ya está haciendo ejercicios de rehabilitación. “Tiene una deficiencia de oxígeno”, aclaró su marido, en referencia a la importancia de un avión acondicionado para su vuelta.

Aquellos interesados en comunicarse con ellos y darles apoyo económico, lo pueden hacer a través de su Facebook.