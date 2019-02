La experiencia paranormal de Julián Serrano

Como todo influencer, Julian Serrano acostumbra a compartir cada momento de su intimidad. Sin embargo, en esta oportunidad expuso un terrible episodio "paranormal" que lo dejó trastornado.

"Me estaba por dormir y les juro que la puerta se abrió sola y estaba todo cerrado. Me cagu... todo y prendí todas las luces", comenzó con su descargo el influencer.

Luego de ese extraño momento, el exganador del " Bailando" no pudo conciliar el sueño y comenzó a buscar posibles explicaciones para quedarse tranquilo.

Preocupado, siguió escribiendo: "Igual, todavía no encontré ninguna explicación de por qué se abren y cierran las puertas solas. Puede ser que como es de madera se haya enfriado/calentado por el aire acondicionado, haciendo que expanda y por ende haga ese ruido".

Aún así, Julián decidió no darle tanta importancia a lo ocurrido y con un último tuit se despidió y se fue a dormir. "Y si es un fantasma, que se maneje, me acabo de mudar y no me pienso ir. Ahora el departamento es mío papu te vas a la pu.. que te pario. *Se iba llorando*", concluyó.

Fuente: DiarioShow