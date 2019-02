Daniel Radcliffe: “Harry Potter me hundió en el alcohol”

Felizmente, Daniel supo salir a tiempo de ese infierno, y ahora vive mejor y feliz. “Después de algunos años y varios intentos, lo conseguí. Me desperté una mañana después de una larga noche y me dije: ‘no está bien’. Cuando pienso en todo el caos que estaba invitando en mi vida, me digo que ahora estoy mucho más feliz”.

A pesar de todo lo sucedido, Radcliffe asegura que no se arrepiente de su trabajo. “Incluso, cuando estaba deprimido, seguí amando mi trabajo. Nunca pensé: ‘ojalá no hubiera sucedido”, asegura.