La niña que era buscada apareció con golpes

La niña de 13 años que era intensamente buscada desde la madrugada del sábado pasado en la localidad de La Esperanza y en la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue hallada deambulando detrás de un establecimiento de La Esperanza, junto a su exnovio, también menor de edad, en un visible estado de nerviosismo y con golpes en distintas partes del cuerpo.

Así lo manifestó a nuestro diario Silvia Morán, madre de Flavia Natalia Itati Ferreyra, quien fue hallada por los efectivos de la Brigada de Investigaciones ayer alrededor de las 1.40, llorando, junto a su vecino de 15 años.

"Mi hija estuvo todo este tiempo escondida en la casa de una tía del muchacho, en el barrio Ejército del Norte de San Pedro. Los vecinos la vieron y cuando yo fui a esa casa, la misma mujer que me atendió me lo negó", dijo afligida la mujer.

Lo que en un principio, para los investigadores se trataba de una fuga de dos personas menores de edad, con el correr de las horas del hallazgo de la niña, se fueron desprendiendo otros datos que desde el Juzgado de Menores del Centro Judicial sampedreño, no pueden pasarse por alto.

Nuestro diario tomó conocimiento que el adolescente de 15 años que fue hallado junto a la niña, en al menos cinco oportunidades se la llevó "por la fuerza". Dato que Morán lo confirmó a nuestro diario. "Yo le pregunto a los investigadores, si no les resulta raro que los familiares del chico no hayan denunciado su desaparición de casi una semana, no lo buscaron en ningún momento. Ellos sabían muy bien donde estaba mi hija, sabían que era agredida por el chico y ninguno de ellos fue capaz de avisar a la policía", dijo la mujer.

El patio de la vivienda de la familia de la niña, da con el patio de la vivienda de la familia del joven, en la localidad de La Esperanza.

"El chico era novio de mi hija, nunca lo aceptamos porque anda en cosas raras, pero igual nos enteramos que se veían a escondidas y él siempre le pegaba. La tiene amenazada a mi hija de que la va a matar con el arma que su padre tiene en su casa. La verdad que temo por su vida, este muchacho es muy conflictivo y lo peor de todo es que si se la llevó tantas veces a mi nena, lo va a volver a hacer", le dijo a nuestro diario Silvia Morán.

Según el relato de la madre de Flavia Nataly Ferreyra, "los policías los vieron a los dos detrás de la Escuela, el chico la agarró de la mano a mi hija e intentó correr, pero la policía los detuvo. Yo volvía con mi marido de la casa de un familiar de este chico, donde me enteré que podría estar, cuando me avisaron que mi hija ya estaba en la Brigada".

"Fuimos a San Pedro y mi hija no paraba de llorar, estaba muy asustada y le vi un moretón en la cara del lado derecho. Le pregunté que le había pasado y me dijo se había caído. También me dijo llorando que le dolía la espalda y cuando se la ví, tenía moretones como si le hubieran pegado con un palo", dijo la madre de la niña.

Morán también le dijo a nuestro diario que tiempo atrás "el chico se la llevó a la fuerza a mi hija y le puso un cuchillo en el cuello. Todo esto está denunciado en la policía, pero como el chico es menor, me dijeron que no pueden hacer nada".

“Estoy segura de que mi hija no escapó de casa, se la llevó”

Por otra parte la mujer le dijo a nuestro diario que no la llevó en la jornada de ayer a la guardia del hospital Guillermo Paterson de San Pedro, porque su hija “estaba shockeada y muy débil. La examinó el médico de la policía, pero ella me pidió por favor que “quería descansar”. “La vamos a llevar el sábado (por hoy) al hospital, para que el pediatra la examine”, dijo Silvia Morán.

“Es todo tan extraño, pero de una sola cosa estoy segura. Mi hija no escapó de casa. El muchacho éste la tiene amenazada de muerte y se la lleva cuando quiere. Mi hija estuvo todo este tiempo durmiendo en casa de una tía de este chico, estuvo con él bajo amenazas y realmente estoy desesperada”.

Flavia Itati Ferreyra (13) el viernes de la semana pasada fue a los corsos de la ciudad de San Pedro junto a sus padres. En un momento pidió permiso a sus progenitores de ir a caminar por el circuito junto a una amiga de su edad, luego de haber acordado encontrarse con sus padres cerca de la iglesia.

La niña nunca llegó y fue su amiga quien le dijo a los padres, que se había ido con su vecino, un adolescente de 15 años.

Fueron hallados en la madrugada de ayer detrás de un establecimiento de la localidad de La Esperanza y el joven habría intentado escapar, tomando el brazo de la niña de 13 años.

Fueron trasladados a la sede policial, examinados por el médico de la Policía y luego devueltos a sus progenitores.