Nazario y su chance de tener continuidad

Mañana desde las 17, Gimnasia y Esgrima recibe a Olimpo de Bahía Blanca por una nueva fecha de la B Nacional en el estadio "23 de Agosto".

Hoy a las 16.30 la primera división de rugby de Gimnasia y Esgrima visitará a San José de San Pedro, en partido amistoso.

Todo indica, por lo apreciado en la práctica de fútbol formal que Gonzalo Nazario continuará en la zaga central "albiceleste" por segundo partido consecutivo.

Sin dudas, una importante chance que se le abre al defensor jujeño, "en lo personal estoy muy contento, estoy listo para aportar mi granito de arena, hacer lo que venía haciendo Caro Torres, y ahora tengo la oportunidad de jugar de local así que estoy listo para jugar mañana", manifestó.

Sucede que para Nazario, lograr continuidad es fundamental, "es importante porque no venía jugando y ahora al tener dos partidos como titular me genera mucha confianza, trabajo para estar siempre, el técnico es el que elige, por eso quiero aprovechar los minutos que entro", sostuvo, al tiempo que recordó lo sucedido antes que inicie la segunda mitad de la B Nacional cuando sonaba que dejaba el club, "pasaron muchas cosas, como siempre la pelee desde abajo, ahora se me está dando de ser titular así que como siempre, voy a dejar todo como se dice", puntualizó.

Gonzalo Nazario siente que su momento pudo haber sido cuando Martín Astudillo estuvo de técnico "creo que el tiempo era con Martín, pero se cayó, asi que ahora vamos a demostrar todo lo que tengo, vamos a dejar todo en la cancha por el bien de Gimnasia y para que vean de lo que soy capaz". Por eso, toma esta posibilidad "como una revancha".

El futbolista surgido en la cantera "albiceleste" se apoyó mucho en su entorno "siempre estoy tranquilo, hablo mucho con mi familia, me apoyo mucho en ellos, son los que están siempre, pero tranquilo, me tocó salir y no jugar; después volví para ser titular, pero estoy tranquilo, siempre bien de la cabeza y sobre todo trabajando con mucha humildad y sacrificio", declaró.

Por otro lado, Gonzalo Nazario contó que siente que puede jugar noventa minutos "cuesta al principio, no venía jugando, pero ahora siento que estoy para jugar noventa minutos de partido".

Ya pensando en el duelo ante los bahienses, el central jujeño comentó: "Estamos bien, trabajamos mucho, sabemos que debemos ratificar lo que hicimos en Madryn, ya pensamos en Olimpo", sostuvo.

Luego agregó: "Todos los partidos los encaramos igual, de la misma manera, con garra y sacrificio como lo manda Gimnasia, vamos por un triunfo".

Cabe destacar que Olimpo pelea con Gimnasia en la zona "caliente" del descenso, por eso, para el jugador del "lobo" se trata de "una final y vamos a tomarla como tal con el objetivo de quedarnos con los tres puntos", remarcó Gonzalo Nazario.

Después completó: "El momento apremia para todos, porque todos nos estamos jugando la permanencia, por eso al que le toca ser titular sale a la cancha con el doble del ciento por ciento. Esperamos que sea un lindo partido y queremos darle un triunfo a la gente", opinó al tiempo que contó cómo se siente en la zaga junto a Sebastián Sánchez, "hablamos mucho con Sebastián Sánchez, es un central de experiencia, yo recién estoy comenzando y voy aprendiendo mucho con él al costado mío", finalizó el jugador que por segunda vez será titular.