Provincia invertirá 300 millones de dólares para el sistema educativo

La Provincia tendrá una inversión 300 millones de dólares gestionados ante el Banco Centroamericano y ante la Corporación Andina de Fomento (CAF), que serán destinados a las prioridades del nuevo modelo educativo.

La capacitación gratuita y continua de los docentes, con un 70% fue uno de los temas que aparece como los más recurrentes.

El anunció lo hizo el gobernador Gerardo Morales tras la presentación de las conclusiones del Pacto Social por la Educación realizada ayer en el estadio de la Federación de Básquet. Además se presentó el proyecto de ley de metas educativas y se expuso los ejes centrales del PSE.

Respecto a la línea de financiamiento prevé 3 años de gracia y un plazo de 15 años y baja tasa de interés y ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) se gestiona una operatoria de financiamiento con 3 años de gracia, un plazo de 12 años y una tasa de interés apenas superior al 3%.

De esta manera, los recursos serán destinados en un 65% a infraestructura que contempla un total de 496 obras. Se proyecta construir 28 establecimientos educativos, 14 secundarias, 7 primarias, 6 jardines y un jardín integral, entre otras obras. En tanto que un 15% será para conectividad y TIC’s, 17% capacitación docente, 3% modernización de gestión. El mandatario mencionó que el crédito se pagará con la ganancia que reporten las plantas solares.

El gobernador Morales indicó que el Banco Centroamericano reunirá su directorio en abril para aprobar un tramo de 60 millones de dólares, mientras que la CAF habilitará para este año 100 millones de dólares.

Capacitación para los docentes

Tras la presentación de las conclusiones de los temas recurrentes de las mesas de diálogos, el gobernador Morales destacó que los primeros temas que aparecen con un 70% de recurrencia es la capacitación gratuita y el servicio para los docentes, un 61% apunta a docentes comprometidos con la tarea pedagógica. Otros de los

temas planteados fueron las prácticas cotidianas en valores, acercamiento a los alumnos a través del conocimiento y la experiencia directa. "Se está planteando sobre las formas de educación y sobre el mecanismo de mayor participación de los chicos y estudiantes en contacto con la realidad concreta", indicó.

También destacó que aparecen como ejes centrales la tecnología aplicada a la enseñanza; escuela inclusiva; recursos didácticos; contención a los estudiantes; orientación vocacional; jornada extendida y articulación de niveles y ciclos, conectividad; docentes comprometidos con la tarea pedagógica; prácticas cotidianas en valores; acercamiento de alumnos al conocimiento, a través de la experiencia directa; acompañamiento de la familia; cambios en la forma de enseñar; trabajo en red con instituciones; gabinete psicopedagógico; capacitación docente en tecnología; estado edilicio. "Ver las carpetas de cada tema, de lo que dicen los chicos, del aporte maduro de los estudiantes de la primaria, secundaria, de la familia, docentes y del directivo, realmente es impresionante", indicó.

A su vez hizo foco en que los docentes sostienen que es necesario trabajar fuertemente en la capacitación continua, gratuita y el servicio para el docente. "Ellos mismos plantean la necesidad del docente comprometido con la tarea pedagógica. Sienten la necesidad de que el docente no esté solo y que haya equipos interdisciplinarios que atiendan mucho más que la educación en concreto, con temas y cuestiones que tienen que ver con lo que la escuela expresa, en definitiva lo que pasa en el barrio, en la calle, lo que pasa en la familia. Este sistema no solo lo plantean los docentes, sino otros grupos de participación", dijo.

En cuanto a las familias, indicó que plantearon en todas las mesas las prácticas cotidianas en valores, gabinete psicopedagógico y el acompañamiento de la propia familia.

Política pública con metas

La presentación de las conclusiones del Pacto Social por la Educación se inició tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretadas por la alumna Minerva Asis, de la Escuela Normal Superior. Luego se proyectó un material audiovisual del proceso de debate participativo llevado a cabo en la provincia,

En la oportunidad, la ministra de Educación, Isolda Calsina, destacó el importante debate que se realizó en cada rincón de la provincia, señalando que las conclusiones muestran "coincidencias con algunas políticas que ya se vienen implementando en los últimos tres años y hay otras complementarias que son parte de la hoja de ruta que queremos para la educación". A su vez agregó que estos resultados "plantean un camino a seguir, que es una política pública en la que habrán metas educativas que posibilitarán el tránsito en el mediano plazo hacia la escuela soñada", finalizó la ministra.

Tópicos de importancia

VANESA HUMACATA.

a coordinadora del Pacto Social por la Educación, Vanesa Humacata, mencionó que tras la presentación de los acuerdos logrados en las 1.500 mesas de diálogo realizadas en toda la provincia, se va a avanzar en una oficialización de una política especifica que anunció el gobernador Gerardo Morales. “Es muy importante que la gente sepa esto, se sume y tenga conocimiento”, sostuvo. Respecto a los principales aportes realizados por estudiantes, docentes, jefes comunales y representantes de organizaciones sociales, económicas, culturales, ambientalistas, vecinales y deportivas estudiantes, docentes, familias y otros sectores, indicó que hay cuatros tópicos de gran importancia basados en la formación docente en el fortalecimiento, las Tics como herramientas de información, es decir tecnología, innovación educativa, valores deberes y derechos y la infraestructura educativa”, sostuvo.

Cabe mencionar que tras la implementación y despliegue territorial realizado a través del PSE, se cumplió con la construcción de ciudadanía en la Provincia, garantizada mediante la participación y la transparencia del resultado.

Protesta fuera del estadio

ISOLDA CALSINA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Tal cual había ocurrido en el inicio de la paritaria para el sector el jueves último, un grupo de docentes se manifestó ayer frente al estadio de la Federación de Básquet en la presentación del informe preliminar del Pacto Social por la Educación.

Según los manifestantes, la protesta obedeció a que no los dejaron ingresar a la presentación, y que después una nutrida dotación policial les impidió el paso en el parque San Martín.

Pero el episodio sirvió para que este grupo que también incluía a algunos directivos de escuelas, expusiera sobre la crítica situación que atraviesa el sector, con salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de una familia.

También hicieron objeciones al Pacto Social por la Educación, señalando que el mismo muy poco contempla sobre los salarios dignos que deben tener maestros y profesores para brindar una enseñanza de calidad, además de las grandes necesidades que tienen los alumnos y sus familias.

“Por eso nos oponemos a que los salarios de los docentes se recompongan un 10%, tal la propuesta del Gobierno, que seguramente terminará siendo una imposición, como viene ocurriendo desde hace años”, apuntaron, acotando que las paritarias no son ninguna negociación sino la presentación de la decisión unilateral en cuanto a los sueldos que tiene el Ejecutivo provincial.

“Todo parece un circo”, coincidieron los protagonistas de la protesta ante diferentes medios.

HIMNO / UNA ESTUDIANTE INTERPRETÓ LA CANCIÓN PATRIA EN EL ACTO DE AYER.

Inspección por explosivos

Por otra parte pudo saberse que antes de que comenzara el ingreso de la gente la estadio de la Federación de Básquet, personal policial realizó una revisión integral del lugar del evento controlando que estén dadas todas las condiciones de seguridad que requería el mismo.

Uno de los controles estuvo a cargo de personal de la Dirección de Bomberos, que apuntó especialmente a detectar si no había algún artefacto explosivo que representara riesgo para los presentes.

También si los canales de evacuación ante posibles disturbios estuvieran en condiciones, estando todo en óptima situación.

Cabe señalar que aparte de lo ocurrido afuera con el grupo de docentes que no pudo ingresar, no se registraron mayores novedades en la presentación del informe del Pacto Social por la Educación.