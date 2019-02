"En Argentina no encuentro lugar para proyectarme"

"Volví hace un tiempo a Jujuy y me di cuenta que me quiero quedar en Europa. De hecho estoy haciendo los trámites para empezar a estudiar aquí. Me di cuenta que si tengo que volver a Argentina no encuentro un lugar para mí, para proyectarme".

A pesar del deseo paterno de que termine con sus estudios y demás obligaciones dejadas en pausa en Argentina, pero con el apoyo cómplice y amoroso de su madre, Martín Sumiza está decidido a continuar con su nueva vida en el extranjero, lejos de la familia pero rodeado de aventuras y aprendizajes continuos.

Muy joven dejó Jujuy para irse a estudiar y trabajar a Buenos Aires, provincia que lo acogió durante poco más de tres años y que le dio la oportunidad, a los 22 años, de irse solo de vacaciones a Europa.

"Fue cuando volví de ese viaje que dije: no sé como ni de qué manera, pero me quiero ir vivir allá". Y así empezó el largo viaje.

Martín, que incursionaba en Buenos Aires en el mundo del modelaje para publicidades, encontró un contacto ideal, un manager que le ofreció la posibilidad de trabajar como modelo en Europa, propuesta con la que su "cabeza explotó". "Era la excusa que necesitaba para venirme acá", señaló.

Una vez tramitado el régimen de visas dejó su trabajo, puso todo en pausa y se fue directo a Francia en julio de 2017, donde estuvo varios meses adaptándose y trabajando duro.

Por cuestiones burocráticas, de permisos, no pudo desempeñarse como modelo en España a pesar de haber dado con el perfil para el trabajo, pero eso no lo desanimó y viendo el vaso más lleno que vacío, aprovechó su estancia allí para disfrutar. "Fue en ese momento que dije me voy a dedicar a viajar y a aprender idiomas", agregó.

El tesoro de los viajes

En medio de esa aventura fue que conoció a Octavio, quien ahora es su mejor amigo.

Iniciaron un viaje a dedo y guiados por la aplicación "Couchsurfing" que les permitía hacer contacto con personas que ofrecían hospedaje y guiados por su ciudad, absolutamente gratis. Una aplicación que Martín recomienda por su eficacia y seguridad.

El primer destino de este viaje fue Lisboa (Portugal), luego continuaron por España donde sobre la marcha cambiaron los planes y estando muy cerca de Marruecos no lo dudaron dos veces. "Nos tomamos un barco y nos fuimos a Marruecos donde recorrimos sus ocho ciudades más importantes", dijo Martín, quien de allí tomó un vuelo a Barcelona que desencadenó en un recorrido a pie por toda la costa de Cataluña con un grupo de 70 españoles haciendo trekking: "Fue increíble".

A diferencia de Argentina y tantos otros países de América Latina, Martín quedó sorprendido de la confianza y buena disposición de algunos europeos. "En Francia, España y Portugal se nos hizo muy fácil hacer dedo. Es increíble, nos parábamos al costado del camino con mi bandera de Argentina y no esperábamos más de 10 minutos hasta que alguien nos recoja", afirmó. Pero lo más sorprendente fue que la mayoría de los conductores que paraban para llevarlos, eran mujeres: "A nosotros siendo dos hombres, nos sorprendió mucho", indicó.

Esfuerzo, trabajo y dedicación

En París Martín consiguió trabajo en un restaurante italiano dónde además de hacerse de buenos compañeros aprendió dos idiomas.

Como todo inicio, Martín empezó su labor desde el puesto más bajo dentro del restaurante y a medida que iba dominando el idioma fue ascendiendo lo suficiente para hacerse más conocido entre sus compañeros y por supuesto, ganar un poco más de dinero.

Viviendo en Berlín

Agradecido por todo lo que ofreció Francia, Martín se mudó Berlín. "Mi único contacto era un amigo, pero cuando llegué conocí a dos argentinos más. Fue una locura porque uno de ellos era un excompañero del colegio en Jujuy", explicó.

Una vez instalado, Martín consiguió trabajo en una agencia de delivery dónde trabaja actualmente y le permite manejar sus propios tiempos.

Ahora Dinamarca es su próximo destino a pesar de tener sólo un contacto allí, no es motivo para no animarse a esta nueva ciudad.