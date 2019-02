Ulises Jaitt: “Voy a investigar hasta las últimas consecuencias"

Tras enterarse de la muerte de su hermana, Ulises Jaitt sacó el primer pasaje hacia la Argentina desde Ferrugem, Brasil, donde se encontraba de vacaciones junto a Antonella, la hija mayor de Natacha. Una vez en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza dijo a la prensa que "es muy raro" lo que ocurrió con la mediática y adelantó que pedirá la tenencia de Valentino, su sobrino menor.

"No sé nada porque no me quise meter en la causa, vengo de un viaje en el que viví una pesadilla, pensando en mi hermana en todo momento. Ahora voy a ver qué es lo que pasó y voy a investigar hasta las últimas consecuencias", dijo Ulises.

Según su testimonio, él no sabía que Natacha tenía la reunión el viernes a la noche en el Complejo Xanadú de La Ñata, donde fue hallado el cuerpo sin vida de su hermana: "Sí sabía que ella conocía a esta gente y me había dicho que se iba a encontrar con ellos para hacer unos shows de stand up en el salón de fiestas".

Ulises aseguró que Lissa Vera, la integrante de Bandana, fue el nexo entre Natacha y las personas que se encontraban en el salón de fiestas: "La primera vez que los conoció fue por Lissa Vera, que la llevó a comer de canje ahí. Estaría bueno que ella nos cuente quiénes son ellos".

"Estoy destruido. Quiero ver a mi hermana porque todavía no lo creo. Después voy a buscar a la gente que estuvo ahí y yo mismo me voy a encargar de encontrarlos y ver qué pasó. Voy a esperar a la investigación, no quiero apresurarme pero todo esto es muy raro, y encima yo estaba en Brasil. Si estaba acá, no pasaba", aseguró.

Sobre su sobrino, Valentino, dijo: "Es como mi hijo. Su tenencia la voy a pedir yo. Vive conmigo hace siete años".

Además, fue consultado sobre los mensajes de Mercedes Ninci en Twitter, quien dijo que lamenta lo sucedido "por su hija y su familia", pero no por Natacha, Ulises se limitó a declarar: "Que Dios la bendiga y la juzgue".

Natacha Jaitt, de 41 años, fue hallada muerta en la madrugada del sábado en el salón de fiestas Complejo Xanadú, situado en la calle Isla Verde 644 en el barrio La Ñata, partido de Tigre.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la mediática, la causal de la muerte fue una falla cardíaco-respiratoria. Además, los peritos confirmaron que el cuerpo no presenta signos de agresión ni defensa, algo que han habían señalado los médicos que hicieron el reconocimiento preliminar en el lugar del hecho.