La jujeña Elena Roca confirmó un 'impasse' en la relación con Chano Charpentier

Aparentemente se acabó el amor entre la jujeña Elena Roca y el cantante, ex Tan Biónica, Chano Carpentier. Así lo afirmó la exreina nacional de los estudiantes y miss mundo Argentina en el programa Chismoses, conducido por Luciana Salazar por Net TV.

La relación que causó amplia repercusión mediática, entró en un "impasse por temas laborales" indicó la rubia modelo y periodista, quien además agregó "él está abocado cien por ciento a su disco y ahora quiere sacar uno nuevo. Me dice 'estoy todo el tiempo trabajando y no tengo tiempo'. Y la verdad, yo soy re posesiva con mis relaciones. A mí me encanta estar encima, cocinar, llamar a la persona, estar con él y compartir momentos".

"Estoy enamorada de Chano y creo que él también. Hay mucho cariño, pero decidimos los dos tomarnos un tiempo. Estoy triste", agregó. Y cuando le preguntaron si en este impasse cada uno puede estar con otra persona, respondió: "me muero si me entero de algo".

Por último, Elena reconoció que su historia de amor con Chano tiene varios capítulos: "Con Chano estamos juntos hace dos años, pero siempre con idas y vueltas. Es difícil cuando me preguntan esto, porque siempre fue una relación atemporal. Ahora nos tomamos un impasse hace muy poquito, pero nos seguimos hablando. Nos hablamos, nos mandamos emojis con corazoncitos y el Día de los Enamorados un 'te amo'".