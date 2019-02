Argentina se camina al título

El seleccionado alternativo Argentina XV derrotó claramente ayer a Uruguay por 35-10 y se mantiene como único puntero e invicto del torneo Americas Rugby Championship, cuya tercera fecha se disputó en la cancha de Vélez Sarsfield.

El match, con un parcial favorable para Argentina XV por 28-10, fue dirigido por el árbitro de Estados Unidos Derrick Summers.

La semana próxima, Argentina XV jugará de visitante frente al seleccionado de Canadá y en caso de ganar se consagrará campeón del torneo internacional

De esta manera, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe alcanzó su tercer triunfo consecutivo, tras derrotar en su debut a Brasil (54-3) y en su segunda presentación al bicampeón Estados Unidos (45-14).

Previamente, Canadá goleo a Chile (56-0) y anoche, al cierre de esta edición, jugaban Estados Unidos y Brasil.

Argentina XV les marcó cinco tries a los ‘Teros‘ uruguayos, obra de Lautaro Bavaro (3), Francisco Gorrisen y Julián Domingue, en tanto que Domingo Miotti logró cuatro conversiones y Martín Elías una.

Por su parte, la única conquista ‘charrúa‘ fue de Tomás Inciarte, mientras que Federico Favaro aportó un penal y una conversión.

La cuarta y penúltima fecha se disputará el fin de semana próximo con los siguientes encuentros: Canadá-Argentina XV, Brasil-Chile y Estados Unidos-Uruguay

La tabla de posiciones la encabeza Argentina con 15 unidades, seguido por Uruguay con 8, Canadá 6, Estados Unidos 5, Brasil 4 y Chile 0.

Primer triunfo

Los Jaguares sumaron ayer su primer triunfo en la edición 2019 del Súper Rugby, torneo que agrupa a las franquicias más fuertes del hemisferio Sur, al derrotar a los Bulls de Sudáfrica por 27-12. El encuentro también se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield por la segunda fecha y tuvo un resultado parcial para los locales por 7-3. En un primer tiempo cerrado, Los Jaguares tuvieron un leve dominio. A los veinte minutos llegó el primer try argentino tras una corrida de sesenta metros del centro Matías Orlando y que fue convertido por Joaquín Díaz Bonilla. Los Bulls descontaron con la conversión de un penal de Handre Pollard, y el desorden y las fallas en el juego suelto fueron las variables para cerrar con un parcial apretado para Los Jaguares. En la segunda parte, Los Jaguares continuaron dominado con sus forwards frente a un rival limitado que no encontró la manera de vencer el ingoal argentino, que de esta manera sumó el primer partido sin tries en contra.