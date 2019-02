Bullrich sobre su candidatura: "No hay nada concreto"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que si bien está "al tanto" de que su nombre circula como compañera de fórmula del presidente Macri con vistas a los comicios de octubre, "no hay nada" en concreto hasta el momento, y que prefiere "no hacer especulaciones" al respecto.

Bullrich defendió por radio Cultura el proyecto del nuevo régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno.

En el plano electoral, la funcionaria sostuvo "no hay nada no, absolutamente nada de eso", respecto de una eventual candidatura a vicepresidenta, y que "si, por supuesto", conocía la versión.

"Prefiero no hablar del tema porque siempre pienso que especular sobre algo que no está te distrae de lo que tenés que hacer, yo creo que mi trabajo es muy grande y prefiero seguir trabajando en esto y no pensar en otra cosa", dijo.

"Además está la vicepresidenta (por Gabriela Michetti), que está haciendo muy bien su trabajo, así que prefiero quedarme ahí", añadió.

Asimismo, evaluó que "todo el equipo de seguridad ha hecho una tarea importante" en la provincia de Buenos Aires (a cargo de Cristian Ritondo); y en el distrito porteño (con Diego Santilli), por lo que interpretó que "eso está siendo reconocido", cuando le preguntaron sobre la eventual postulación de Ritondo como primer candidato a diputado provincial.

Para Bullrich, "la gente reconoce que hay un cambio de paradigma, salimos del paradigma (Eugenio, ex ministro de la Corte Suprema) Zaffaroni, donde la víctima ahora tiene un lugar; salimos de la incertidumbre de las fuerzas de seguridad y creo que eso está siendo reconocido en aquellos ministros que estamos a cargo", analizó.

“Nunca se habló de una interna dentro del PRO”, dijo Schiavoni



HUMBERTO SCHIAVONI/ TITULAR DEL PRO A NIVEL NACIONAL.

El presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, aseguró ayer que dentro de la Mesa Nacional de Cambiemos “nunca se ha planteado ningún tipo de discusión interna” respecto a la posibilidad de que haya otro precandidato que no sea Mauricio Macri, tal como reclama la UCR.

“Nunca se ha planteado ningún tipo de discusión interna, ni a favor ni en contra. Nunca se habló de ese tema. No digo que no se pueda plantear, pero hasta ahora no ha sido motivo de conversación”, sostuvo el también senador nacional.

En diálogo con FM Milenium, el misionero subrayó que, a su entender, “el candidato natural de Cambiemos a buscar la reelección es Macri”.

“No veo ningún nubarrón por temas internos en Cambiemos”, añadió el legislador oficialista.

En lo que respecta a los distintos comicios provinciales, Schiavoni indicó que “salvo en Córdoba, en el resto del país ya están cerrados los acuerdos para las elecciones en las distintas provincias”.

“En Cambiemos vamos a terminar teniendo solamente dos elecciones internas: la de La Pampa y otra será la de Córdoba, donde compiten dos precandidatos a gobernador de la UCR” como Ramón Mestre y Mario Negri, señaló.

En ese sentido, el misionero aclaró que “la Casa Rosada no jugó a favor ni en contra de nadie en Córdoba”.

Y agregó: “Hubo una decisión mayoritaria de los dirigentes de Cambiemos de apoyar la candidatura de Mario Negri. La Casa Rosada no tiene ningún involucramiento en esto. Siempre dijimos que era deseable buscar las listas de consenso, de unidad en cada uno de los distritos”.

Finalmente, al ser consultado sobre el panorama nacional, el senador nacional afirmó que “del arco opositor, Cristina Kirchner es la que mayor intención de voto tiene, mucho mayor que cualquiera de los otros candidatos”.

“Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, más que preocuparse por lo que hagan los otros actores, hay que fijarse en lo que hagamos nosotros”, manifestó el litoraleño.

Massa y Lavagna

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, señaló ayer que el encuentro con el exministro de Economía Roberto Lavagna fue “para seguir intentando construir una alternativa” de cara a las elecciones presidenciales de este año.

“Fue para seguir intentando construir una alternativa. Tenemos una relación que se fue consolidando a lo largo de los años”, sostuvo Massa.

De esta manera, el exdiputado nacional se refirió al largo encuentro que mantuvo el pasado viernes con Lavagna en el barrio porteño de Saavedra.

En diálogo con Radio La Red, el tigrense recordó su anterior intento de llegar a la Casa Rosada: “En 2015 cometimos errores y no nos alcanzó para representar lo que la sociedad argentina esperaba de nosotros. En lo personal, un poco por inexperiencia y otro poco por la velocidad con que nos plantó el escenario después del triunfo de 2013 sentí como que venía todo muy de golpe y eso te lleva a tomar buenas y malas decisiones”.

Lousteau, la opción

El diputado nacional José Cano, secretario general del Comité Nacional de la UCR, desestimó las chances electorales de Martín Lousteau y afirmó que “la opción política” en las elecciones presidenciales de octubre próximo es la “continuidad” del presidente Mauricio Macri o el “regreso” de Cristina Fernández de Kirchner.

Cano -integrante de la conducción radical- se diferenció de la propuesta planteada por varios de sus correligionarios, incluso por el presidente del partido, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, sobre la necesidad de que Cambiemos defina su candidato presidencial en las Paso del 11 de agosto, con un postulante propio que compita con Mauricio Macri.

“Creo que lo primero que tiene que tener el radicalismo es un candidato y, hasta ahora, no escuché ni a Lousteau, ni a ningún otro referente de la UCR que haya dicho que quiere competir por la Presidencia”, sostuvo el ex jefe de la Unidad Plan Belgrano, para quien esa definición debería ajustarse a la “conveniencia electoral” de la alianza oficialista, de cara a octubre.

Lousteau es el radical que concita el mayor consenso entre los dirigentes de la UCR de diversas líneas internas para enfrentar a Mauricio Macri en las primarias de agosto.