Cristian Falcón, un bailarín jujeño por el mundo

Cristian Falcón nació en nuestra provincia durante su adolescencia fue parte del ballet Lumen Dei del Colegio del Salvador, donde despuntó su amor por la danza. Luego se trasladó a Buenos Aires persiguiendo sueños y allí tuvo una provechosa carrera en la televisión integrando el staff de danza en exitosos ciclos conducidos por Marcelo Tinelli o Susana Giménez. Ahora tiene una fructífera carrera en México donde integra elencos de populares cantantes del país azteca o realizando trabajos de producción y hasta fue llamado para un show en China donde residió durante varios meses. El bailarín jujeño de visita en la ciudad habló con El Tribuno y reflexionó sobre su trayectoria asegurando que es importante animarse a encarar desafíos y así alcanzar anhelos.

Hablando sobre sus inicios profesionales Falcón contó, "como actividad extracurricular entré al ballet Lumen Dei en el Colegio del Salvador, me di cuenta que me gustaba mucho bailar y participé de varios espectáculos durante la Fiesta de los Estudiantes. Luego me fui a Buenos Aires a estudiar para Contador Público pero mis intereses estaban en otro lado. Estudié Artes del Movimiento en el Iuna (Instituto Universitario Nacional del Arte), hice una carrera de comedia musical en un instituto privado y luego comencé tomar clases particulares", indicó. Su primera gran oportunidad la tuvo hace 11 años cuando participó de un casting para ShowMatch con solo 19 años, "fue de los primeros castings que hice y quedé. Estuve en "Bailando por un sueño" con Natacha Jaitt", contó destacando que participó en otras tres oportunidades del famoso certamen bailando con Erika Mitdank, Marcela Villagra y Vicky Xipolitakis.

CON FEY/ EL ARTISTA COMPARTIENDO ESCENARIO CON LA CANTANTE MEXICANA.

Asimismo relató que trabajó en el programa de Susana Giménez, "allí estuve como tres años como bailarín, corógrafo o en producción manejando la parte de show", detalló indicando que también fue parte de varias obras teatrales y revistas con figuras como Ileana Calabró, Hernán Piquin, Anibal Pachano y con Flavio Mendoza en "Stravaganzza".

Hace cuatro años se trasladó a México donde actualmente reside, "allá bailo en obras de teatro y con cantantes. Trabajé con Fey, Yuri, Gloria Trevi, hago giras con ellas por países como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Perú y el sur de Estados Unidos. También trabajo en programas de televisión de Telvisa y TV Azteca y soy asistente de producción de Acapulco Sore, un reality show estilo Gran Hermano de MTV de donde surgen personajes del momento que después hacen giras", puntualizó. Y agregó, "México es como el Hollywood latino, ahí hay mucho trabajo y siempre me están llamando para hacer varias cosas", expresó.

Sobre su experiencia en China contó, "estuve viviendo en Hong Kong cuatro meses bailando para un show latino, aunque yo era el único latino, el resto del elenco estaba conformado por franceses, australianos, y africanos. La oriental es una cultura totalmente diferente", aseveró.

A pesar de los años fuera de la provincia su lazo con Jujuy no se pierde, "nací aquí, mis padres siguen viviendo acá, vengo cada año. Y estando lejos les hablo de Jujuy a las personas que conozco. En China con los australianos hablamos y muchos ni siquiera saben donde queda Argentina mucho menos Jujuy!. Y yo les cuento de la cultura, el carnaval, soy una especie de embajador de lo que es Jujuy porque no se sabe", relató.

SOBRE EL ESCENARIO/ EL JUJEÑO SE LUCE BAILANDO EN ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES.

Después declaró que tiene varios proyectos que espera concretar, "vuelvo a México a trabajar tengo posibilidades de estar en una obra, también en una gira con Gloria Trevi y tengo una propuesta de ir a Australia, pero mi 2019 aún es incierto", manifestó. En los tramos finales de la charla se mostró muy satisfecho por el camino recorrido, "me siento un afortunado por poder dedicarme a lo que me gusta, soy el claro ejemplo que si uno quiere por más lejano que vea un objetivo se puede lograr. Me di cuenta que son muchas las barreras mentales que tenemos tal vez por nuestra cultura, nuestra educación o por vivir en una ciudad chica pero el que quiere puede, ni yo me hubiera imaginado vivir del otro lado del mundo y haciendo lo que me gusta, conociendo gente que yo de chico veía por TV y ahora muchos de ellos son mis amigos". Y añadió, "y eso que comenzó como un hobby ahora es mi trabajo y me costó mucho seguir mi camino como bailarín porque muchos no consideran esto como una profesión, claramente hay prejuicios y no solo con los bailarines, sino con el arte en general, se dice que no se puede vivir de esto. Tengo compañeros de la escuela que tienen un título colgado pero quizás no les gusta lo que hacen y que tal vez se quedaron con las ganas de más y no lo hicieron por miedo. Creo que hay que afrontar los desafíos y tirase a la pileta", expresó.

Y finalmente subrayó la importancia de perseguir los sueños, "depende de nosotros dejar a Jujuy en alto y ser buenos representantes de la provincia, haciendo y pelando por lo que nos gusta en cualquier rubro, hay que animarse y hacer a lo que uno quiere sin tener miedos.Gracias a Dios no tengo nada de que quejarme, siento que vivo muy bien y dedicándome a lo que me gusta", dijo para concluir.