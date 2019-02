Monterrico goleó a Santa Clara por 4 a 0

Haciendo gala de efectividad, Monterrico San Vicente cosechó un importante triunfo en la altura de La Quiaca, tras propinarle una goleada a Santa Clara, en el inicio de la quinta fecha del Regional, donde Laurenzi, Ignacio Lobo dos veces y Martinez fueron los verdugos del local.

Con esta segunda derrota consecutiva, el equipo "tricolor" quiaqueño ve complicado su objetivo de pelear la clasificación.

Regular cantidad de público llegó hasta el Centro de Alto Rendimiento para presenciar un encuentro sin demasiadas luces.

Así está la tabla: Cuyaya con 10; Monterrico con 9; La Viña con 7; Racing con 6; Santa Clara con 4; Inter con 1.

La primera mitad fue tediosa, ambos equipos no querían arriesgar, para destacar un mala definición de García que entró solo con pelota dominada y quiso colocarla en el palo más lejano de Ibarra, pero su remate se fue desviado.

En la contra Lobo exigió a Domínguez, cuando nada ocurría Peredo la perdió, Laurenzi dominó el balón y marcó el primero de su equipo.

Para colmo enseguida el arquero Domínguez se hizo expulsar infantilmente, al propinarle un artero planchazo al propio Laurenzi que estaba en posición adelantada, así se fueron al descanso.

En el complemento Peña pudo empatarlo en dos oportunidades, el colombiano estaba peleado con el arco en ambas y definió muy mal. Monterrico aprovechó el desconcierto local, jugó de manual, haciendo circular la pelota, esperó y golpeó de contra.

El ingresado Romero desbordó por derecha, cedió a Lobo que no dudó y cerca del final convirtió el segundo de su cuenta personal. Después Martinez cerró la goleada para Monterrico que sumó tres puntos valiosos y quedó expectante en la tabla esperando los demás partidos de la zona.

Cómo sigue

Con la sexta fecha se iniciarán las revanchas de la Zona 1 del Regional, según la siguiente programación:

Racing de Ojo de Agua vs. Santa Clara; La Viña vs. Atlético Cuyaya; Monterrico San Vicente vs. Inter.