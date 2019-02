Talleres con cambios para recibir a Mitre de Calilegua

PERICO (Corresponsal). Atlético Talleres tiene la idea firme de sumar de a tres en el partido que sostendrá con Mitre de Calilegua por la quinta fecha del Regional que se jugará mañana desde las 21.30 en el estadio "Plinio Zabala" con el arbitraje de Rubén Cabana de la Liga del Ramal.

Dada la campaña que viene realizando Talleres, la dirigencia convoca al público que acompañe en forma masiva al equipo

El "expreso" vivió una semana intensa de trabajo, pero muy tranquila en cuanto a la mentalidad ganadora de todos.

Sucede que el triunfo conseguido como visitante frente a Atlético San Pedro, generó expectativas positivas para el nuevo compromiso ante el equipo calileguense.

Por ello durante la semana todo marchó de la mejor manera, en el plantel periqueño que aspira a seguir por la senda del triunfo, siempre basado en el sacrificio colectivo y la entrega al máximo de cada uno.

En las últimas horas de entrenamiento, Talleres realizó trabajos en materia futbolística y táctica, pero también hubo un tiempo dedicado a la parte física, con tareas en el gimnasio y en el micro estadio del club, inclusive trabajos en horario nocturno.

Lo más llamativo es que el equipo tendrá bajas obligadas para esta nueva presentación ante Mitre, por ejemplo el arquero Matías Llanos sufrió un pico de presión alta, complicando su estado de salud y de manera preventiva, el cuerpo técnico decidió resguardarlo para evitar complicaciones futuras. Entonces, el golero Nery Andreani, practicó toda la semana para llegar al partido y dar lo mejor.

Otro de los ausentes será el volante Martín Esparza, fue expulsado el pasado encuentro ante Atlético San Pedro, su lugar sería ocupado por Diego Pascuttini en el carril izquierdo de la línea de volantes de Talleres.

En tanto, quien está en duda y se lo esperará hasta último momento, es el mediocampista central Milton Blanco, quien tiene una molestia muscular en una pierna. En caso de no llegar, jugaría Federico Quintana.

Aunque generó cierta preocupación por las ausencias, el técnico Christian Corrales, demostró que el "expreso" saldrá a la cancha nuevamente con el esquema 3-4-1-2.

Entonces, Talleres saldrá con Andreani cuidando los tres palos; en el fondo con Nicolás Riveros, Jorge Serrano y Matías Miguel; en la línea de volantes con Milton Blanco o Federico Quintana, Mauricio Vilca, Matías Ruiz y Diego Pascuttini; como enlace jugará Jairo Saavedra; mientras que en el ataque estarán el capitán Maximiliano López y el goleador Carlos López.

La dirigencia espera que los aficionados le den el marco adecuado al partido con el objetivo que los tres puntos queden en Perico.

Dado el esfuerzo económico que realizó la comisión directiva para tener un plantel competitivo con el objetivo de llegar lo más lejos posible.

Al momento, el "expreso" viene cumpliendo una aceptable campaña que lo situó en la conversación importante de la Zona 2, destacando que de este grupo los dos primeros seguirán en carrera.

Mañana tendrá enfrente a Mitre de Calilegua que todavía no logró sonreír, pero siempre un león herido da trabajo, por lo que Talleres no puede confiarse.

Sorprende la floja actuación de Mitre hasta el momento porque logró la representación de la Liga Regional dejando en el camino a equipos con mayor fuste.

El “tiburón”

EL “BANDEÑO” / TENDRÁ UNA PATRIADA EN LA QUIACA.

La Viña enfrentará a Inter en “La Tablada” desde las 17 en un partido por la quinta fecha del Regional, con el arbitraje de Cristian Ortega contando con la asistencia de Horacio Mamaní y Angel Ajalla (todos de la Liga Departamental).

Los “tiburones” (tienen 7 puntos) no quieren perderle pisada a Cuyaya y por ello buscarán el triunfo ante un rival que solo cosechó un empate.

El DT Hugo Peñaloza sabe que en este certamen nadie regala nada y que ningún rival será fácil, se debe jugar con mentalidad ganadora y que la fórmula para un triunfo estará si buscan el arco de Inter que vendrá a complicarlo.

Cuyaya en la frontera

Atlético Cuyaya arriesgará la cima de la tabla de la Zona 1 del Regional, en la altura de La Quiaca, cuando hoy desde las 17 en el Cear enfrente a Racing de Ojo de Agua, por la quinta fecha del certamen organizado por el Consejo Federal.

El encuentro será controlado por la terna de la Liga Regional conformada por Guillermo Catala con la asistencia de Javier Escudero y Dante Guzmán.

El conjunto “bandeño” marcha al tope de las posiciones de la Zona 1 con 10 unidades, mientras que Racing tiene 6 puntos.

El equipo dirigido por Claudio De los Ríos quiere continuar mandando el grupo y para ello necesita seguir sumando puntos. Mientras que su rival aspira a darle un dolor de cabeza a los rivales que lleguen a la ciudad fronteriza.

Cuyaya entrenó a full en la semana y repetiría la misma formación del partido anterior, siempre que se recupere Martín Torres (con una lesión), lo esperarán hasta último momento.

El DT del equipo capitalino sabe que jugar en la altura de La Quiaca no es fácil para cualquier equipo que desafíe los 3442 metros de altitud, sostuvo “allá arriba un jugador no se puede olvidar de jugar, pero se deben tomar los recaudos del caso”.

Agregando: “Debemos cuidar el físico, no arriesgar demasiado e ir regulando el ritmo para no quedarnos sin piernas. Además la pelota aporta lo suyo porque circula más rápido. Tomaremos todos los recaudos e intentaremos desplegar nuestro juego, tratando de no desaprovechar las oportunidades que se puedan generar”.

En tanto, Racing que viene de quedar sin técnico por la renuncia de José Montaño, todavía está en carrera mientras los números le den vida y se jugará la vida frente al “bandeño”.

El equipo ojoagüeño es consciente que no puede dejar pasar la oportunidad de conseguir un resultado resonante y durante la semana entrenó a full, aguardando que con el apoyo de su gente den el batacazo.