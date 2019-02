En exclusiva con El Tribuno de Jujuy: Benjamín Amadeo

Este lanzamiento es el puntapié para trabajar en tu segundo disco…

Estoy en vísperas de grabación de mi segundo disco, que estimo que va a salir a mitad de año, pero van a haber un par de lanzamientos antes.

Este disco, ¿qué diferencias va a tener con el primero y que expectativas tenés teniendo en cuenta que el primero tuvo un Premio Gardel?

Sí, tengo la vara un poco alta. Mi entusiasmo sigue firme con las canciones. Yo me he dado cuenta que el mundo de la música es un universo de canciones que después están acompañados por un montón de elementos, pero lo más importante son las canciones, son el motor principal en los proyectos, son mi mejor agente de prensa. Por eso te diría que no sé bien cuáles van a ser las diferencias, pero sí las similitudes, que son las canciones bien del estilo que hago yo, que transmiten emoción y ganas de cantarlas. Esto último lo aprendí de los conciertos que he dado con el disco anterior y las canciones que fueron saliendo, me di cuenta por qué uno hace lo que hace, y es que la gente cante más fuerte que uno las canciones propias.

En el contacto con el público ¿qué es lo que más te interesa, que te siga mucha gente, que los te sigan te escuchen, decir vos lo que querés decirles, o escuchar lo que el público tiene para decirte a vos?

Yo creo que de la misma manera que me gusta relacionarme con la gente, que es que me escuchen con atención y me contesten con franqueza. Cuando sucede eso, lo mejor que nos puede pasar es escucharnos. Es una relación que se va dando en los conciertos. La calidad, la cantidad y la masividad se van dando como un resultado. Yo creo que lo más genuino es escucharte con atención, dejarte disfrutar y dejarte emocionar.

Igualmente no te molesta que se sume mucha gente a la hora de este feed back…

No, obvio, me gusta que la mayor cantidad de gente posible escuche mis canciones.

Vos tenés varias facetas como actor, intérprete, músico, pero pareciera que la que está pesando mucho es la de compositor, ¿es así?

Todo va acompañado de las ganas de crear, desde un personaje, hasta situaciones, melodías, letras. En algún punto, cada día me voy descubriendo más como alguien a quien le gusta crear, que le gusta generar emociones en los demás y por acto reflejo emociones en mí. Te confieso que estoy aprendiendo todos los días. Es muy loco porque a la hora de componer, nos conocemos còmo estamos en el ahora, y como acto casi reflejo descubrimos lo que el público está ávido de escuchar.

¿Desde cuándo compones?

Desde los 10 años, eran malísimas mis canciones, pero muy genuinas. Siempre tuve mucha pasión por eso, crear desde cero, ganarle al papel en blanco.

En este tema y en este video en especial, cuando uno lee o escucha la canción sin ver el video, pareciera que habla de una sensación amorosa tuya, pero cuando una ve las imágenes desde la ficción cuenta una historia de otros. ¿Cómo lo pensaste, como una historia personal o la historia de un ermitaño –lo que se ve en el video-?

Es una mezcla entre metáforas personales y una manera que encuentro de subrayar elementos de la canción. Los videos son buenas oportunidades para reescribir las canciones o apoyar ciertos momentos. Es un poco una situación bastante universal esta de sentirte desolado, en riesgo, un poco entregarse al deseo de querer ser rescatado.

Una sensación de toda la humanidad….

Totalmente.

¿Y normalmente tus letras son autorreferenciales, o tomás también otras realidades?

Me cuesta reconocer si pongo cosas de otros adentro, normalmente uno escribe desde el universo de uno pero por ahí hay ciertas reflexiones que se cuelan que son miradas de otros lados, que no son tan personales, pero al pasar dentro de uno se vuelven personales. Pero por lo general, todas las letras tienen que ver con mi universo.

¿Qué se viene en tus presentaciones y con este disco en preparación?

Calculando los pedidos de lanzamiento, creo que cuando salga un tercer lanzamiento la salida del álbum completo.

¿Y alguna vez te tendremos en vivo por Jujuy?

Uh. Ojalá. Hace un año y medio estuvimos por ahí en promoción haciendo Salta, Jujuy y Tucumán. Mi sueño es recorrer todo el país, cantando con mi disco, pero para eso hay que trabajar, hay difundirlo, hay que generar una base para que el proyecto pueda viajar y llegar a los distintos puntos. Como vos mencionabas antes, yo tengo muchas facetas, la idea es de a poco dar a conocer la del músico y cada vez reforzarla más. Si dudas, está en mis planes.