Quintero mostró otra vez su calidad y gana River

Un River renovado recibe a San Martín de Tucumán y busca dejar atrás los dos empates contra Rosario Central y Banfield para alcanzar el boleto a la Copa Libertadores 2020. En tanto, la visita busca dar el golpe en el Monumental para sumar en la zona de los promedios y mantener la esperanza de zafar del descenso. Gana el local por uno a cero.

Antes del minuto, la mala suerte golpeó al conjunto de Marcelo Gallardo cuando su lateral izquierdo, Milton Casco, cayó mal, se lesionó el hombro y debió pedir el cambio. Un golpe inesperado de esos que duelen.

Los tucumanos presentaron un duro planteo en el que no se tiraron para atrás sino que trataron de pelearle de igual a igual el medio campo a River para no sufrir En este intento, San Martín no sufrió la presión que, a priori, se podría pensar que River le metería.

De hecho, en los primeros 20 minutos el encuentro fue parejo y se repartieron las pocas situaciones en las áreas contrarias. A los 15' Mayada alcanzó a cerrar con velocidad lo que hubiese sido un mano a mano. A los 20' Quintero casi mete otro golazo de tiro libre, pero un desvío en la barrera lo evitó.

Pero pasados esos primeros minutos, entre el desgaste del equipo visitante y la mejoría del local, el trámite fue otro. River empezó a aprovechar las bandas y, de la mano del colombiano Quintero, encontró más facilidades para quedar con chances de cara al arco.

Así, primero exigió con algunas pelotas parada y a los 28 minutos llegó una inmejorable chance para abrir el marcador. Tras un despeje en un centro, un defensor de San Martín se equivocó, dejó corto el pase a un compañero y cedió para la aparición por el medio de Nacho Fernández, quien remató de zurda y exigió de manera increíble la aparición de Carranza. Era cuestión de tiempo.

Y lo fue. Quintero apareció en su máxima expresión y mostró toda su calidad. Primero "pinchó" un pase para Lucas Pratto en el medio del área. El ex San Pablo cabeceó para acomodar el balón, lo aguantó y volvió a tocar para el colombiano, que corrió a tocar la devolución. Quintero definió 10 puntos, con su pierna hábil y adonde no llegaba el arquero. Golazo.