Asociación La Viña goleó a Inter por 6 a 0

La Viña se floreó con Inter al propinarle una goleada por 6 a 0, en partido jugado en "La Tablada" por la quinta fecha de la Zona 1 del Regional.

Mejía y López con emocionados abrazos le dedicaron sus goles al “profe” Alejandro Guaymás quien perdió a su abuela recientemente

Cristian Mejía, Sergio López, Daniel Palenque, Rodolfo Revollo dos veces y Juan Valeriano fueron los verdugos del equipo puneño.

La tabla de la Zona 1, sigue siendo encabezada por Cuyaya con 13; La Viña con 10; Monterrico con 9; Racing con 6; Santa Clara con 4; Inter con 1.

Los "tiburones" se hicieron un festín sin despeinarse ante un rival que solo puso voluntad.

No se habían acomodado en la cancha cuando Mejía desbordó por izquierda, eludió al arquero y con toque suave abrió el marcador para La Viña.

Quedó en evidencia las intenciones de uno y otro equipo. El local decidido a ganar y el otro, tratando de no comerse muchos goles.

Revollo tuvo dos ocasiones que no pudo traducir en goles y luego el arquero le negó el festejo.

El que no desperdició su chance fue López anotando el segundo del local que en 15 minutos era superior en todos los sectores.

Antes del fin de la primera etapa, Palenque recibió la bocha, se sacó dos veces la marca, miró al arquero y se la puso por arriba con una caricia a la pelota, una exquisitez para el tercero de La Viña y se fueron al descanso.

En el complemento, Inter salió decidido a buscar el gol del honor, el arquero Mauro Canavire ejecutó un tiro libre con maestría que despintó el travesaño, pero la pelota caprichosa rebotó con violencia en la línea pero no quiso entrar.

Los ingresos de Tolaba (por López) y Valeriano por Mejía le dieron una mayor dinámica al juego, que superaba ampliamente al visitante.

Así las cosas, Languidey ingresaba al área grande y lo bajaron, el juez sin dudar cobró penal que Revollo cambió por el cuarto festejo del "tiburón".

Producto del dominio arrollador, Valeriano estuvo cerca de aumentar, pero su remate se fue cerca del palo derecho. Después Tolaba fabricó una maniobra individual por izquierda y sirvió el centro atrás que Revollo solo puso el pie decretando la quinta conquista. Cuando se moría el partido, Languidey mandó un pase medido a Valeriano que convirtió un golazo para la media docena.

El “expreso”

Hoy desde las 21.30 en el estadio “Plinio Zabala”, Atlético Talleres recibirá a Peñarol de Calilegua, en el partido que cerrará la quinta fecha de la Zona 2 del Regional.

El encuentro será controlado por Rubén Cabana con la asistencia de Victor Cardozo y Marcos Juárez (todos de la Liga del Ramal).

La jornada de este grupo comenzó con el triunfo de Atlético San Pedro sobre San Francisco Bancario (2-1). En tanto, Tiro y Gimnasia quedó libre.

Al momento, Talleres, Bancario y el “millonario” sampedreño tienen 7 puntos; por lo que el “expreso” tiene la oportunidad de sacar diferencia sobre sus perseguidores.

La dirigencia convocó a los simpatizantes periqueños que acompañen al equipo con una presencia masiva en el reducto, de manera que pueda quedarse con los tres puntos.

¿Qué pasó en el vestuario?

INTER / EL EQUIPO DE LA INTERMEDIA, CAYÓ ANTE LA VIÑA.

En la víspera, al término del partido donde La Viña goleó a Inter (6- 0), hubo una “cumbre” en el vestuario local ¿Motivo?

La agitada reunión se prolongó durante casi una hora.

En primer lugar, la charla se habría producido entre el cuerpo técnico y los jugadores, donde sólo las paredes fueron testigos.

Posteriormente entre la dirigencia y los integrantes del plantel, o una parte de éste.

La cuestión es que llamativamente se produjo esto cuando en el aspecto futbolístico, La Viña está bien en el Regional, pero, puertas adentro ¿qué pasa?

Además debe tenerse en cuenta que se viene el partido con Cuyaya que se jugaría el viernes por la noche para evitar el domingo que ya tiene color carnavalero con todo lo que ello implica.

Con la sexta fecha se iniciarán las revanchas del Regional, donde participan 11 equipos jujeños.

En la Zona 1 manda Cuyaya con 13, La Viña con 10; Monterrico con 9; Santa Clara con 4; Inter con 1.

La próxima fecha: Racing vs. Santa Clara; La Viña vs. Cuyaya; Monterrico vs. Inter.

En tanto, la Zona 2 tiene un trío arriba con Talleres (juega esta noche), Bancario y Atlético San Pedro con 7 puntos); Tiro y Gimnasia con 4; Mitre sin unidades.

La sexta fecha: Bancario vs. Mitre; Tiro vs. San Pedro. Libre: Talleres.