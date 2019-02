Censo de flamencos altoandinos

Un equipo del Ministerio de Ambiente participó de los censos simultáneos de flamencos altoandinos 2019, que se desarrollaron en los humedales de Jujuy, Salta y Catamarca, con la finalidad de monitorear el estado de las poblaciones de esta ave y para llevar el registro de los eventos reproductivos, sumado este año a todas las demás aves playeras.

Miembros de la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la provincia, en conjunto con la Administración de Parques Nacionales, realizaron el conteo de individuos de las tres especies de flamencos que habitan y se reproducen en la provincia de Jujuy: la Parina (Phoenicopterus chilensis), el Chururu (Phoenicoparrus jamesi) y el Tococo (Phoenicoparrus andinus), y todas las aves playeras que se encuentran en los cuerpos de agua.

Se recorrieron unos 1000 km; en esta oportunidad no se pudo llegar a las lagunas que se encuentran en la base del cerro Zapaleri (Catal, Honda, Blanca, etc.) por las intensas tormentas y nevadas que cayeron en la zona. En Jujuy se intensificó el esfuerzo particularmente en el complejo de Vilama-Pululos. Una de las intenciones de estas actividades es monitorear no solo a estas especies, sino también controlar indirectamente el estado de salud de estas cuencas endorreicas sobre todo porque representan un sitio de interés internacional por estar declarado como Sitio Ramsar y por su localización estratégica.