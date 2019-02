El Gobierno de Maduro cantó "victoria"

Dirigentes del chavismo celebraron que la ayuda humanitaria no haya podido ingresar por las fronteras.

El gobierno venezolano celebró ayer como una "victoria" que la ayuda internacional no haya entrado el sábado como se propuso el líder opositor Juan Guaidó, tras fuertes disturbios en las fronteras con Colombia y Brasil.

"Hoy se consolida la victoria del día de ayer, mañana consolidaremos aún más esta victoria (...) no pasó ni un camioncito de ayuda humanitaria", expresó el poderoso dirigente Diosdado Cabello, en un acto ante seguidores en San Antonio del Táchira (este), limítrofe con Colombia.

Desde una tarima, acompañado por generales leales a Maduro, Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige al país con poder absoluto, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está firme. "No nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir".

"Ayer se lo demostramos, no caímos en lo que ellos querían, no caímos, no les dimos los muertos que ellos querían, actuamos muy inteligentemente conteniendo y aflojando hasta llegar a la victoria", manifestó.

San Antonio está conectado con la ciudad colombiana de Cúcuta - principal centro de acopio de la ayuda enviada por Estados Unidos, por el puente Simón Bolívar, escenario el sábado de disturbios y donde fueron quemados dos camiones con medicinas y alimentos.

Más temprano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, responsabilizó a la oposición liderada por Guaidó de la violencia.

"Todo ocurrió en Colombia", afirmó, al acusar a "guarimberos (manifestantes opositores) drogados" de hacer arder los furgones.

Poblaciones venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil estaban bajo tensión ayer, con pequeños focos de choque entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Ureña -también fronterizo con Cúcuta- y San Antonio.

Los militares bloquearon en la jornada de ayer el puente Simón Bolívar con un contenedor de camión. Pequeños grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaban con piedras a un contingente policial y militar, que desplazó una tanqueta al lugar.

En Ureña también hubo pequeños choques. Un cordón de militares mantenía bloqueada este domingo la entrada de un puente fronterizo entre Ureña y Cúcuta.

En Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil, también había tensión. Dos personas murieron y una treintena resultaron heridas el sábado en enfrentamientos entre uniformados y pobladores, mayormente indígenas.

Diputado envenenado

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Superlano, y su primo Carlos Salinas fueron envenenados el sábado en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta y este último murió, según informó ayer el equipo de prensa del legislador.

“En la ciudad de Cúcuta el diputado Freddy Superlano y su primo Carlos Salinas sufrieron un envenenamiento donde Carlos falleció, el diputado está estable, oremos todos por su pronta recuperación”, aseguró el equipo de prensa en un tuit publicado desde la cuenta del propio legislador.

No está claro aún qué sucedió, sólo que Superlano y su primo y asistente se habían traslado a Cúcuta, como muchos otros legisladores antichavistas, para acompañar el intento de ingresar camiones con ayuda humanitaria a Venezuela, impulsado por el presidente interino Juan Guaidó.

Superlano y Salinas llegaron el jueves último y, según denunció el congresista estadounidense Marco Rubio en su Twitter, ayer por la mañana se descompusieron, justo cuando la tensión escalaba y se comenzaban a ver los primeros incidentes violentos y enfrentamientos.

Guaidó en Bogotá

El opositor Juan Guaidó llegó ayer a Bogotá para arreciar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras el fallido paso de ayuda humanitaria a Venezuela.

Guaidó llegó anoche a la capital colombiana para participar en la reunión del Grupo de Lima en la jornada de hoy con presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pence.

“Hoy Venezuela se levanta nuevamente con una crisis que se pudo alivianar el día de ayer”, dijo al aterrizar en Bogotá.

Tras la fallida operación con la que pretendía pasar asistencia de EE UU y sus aliados para paliar la peor crisis en la historia moderna de Venezuela, Guaidó pidió a la comunidad internacional dejar “abiertas todas las opciones para lograr la liberación”.

Por su parte, ayer el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtió que los días de Maduro “están contados”.

El líder opositor adelantó que en Bogotá discutirá con los cancilleres de las 14 naciones americanas del grupo “posibles acciones diplomáticas” contra Maduro. Será la primera vez que el bloque, creado en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana, delibere directamente con Guaidó.