Según Adiunju está en riesgo el inicio de clases

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) confirmó un paro para los días 6 y 7 de marzo, y el 8 en adhesión al paro internacional de mujeres y disidentes. Hoy y mañana se realizará la reunión de secretarios de Conadu histórica que definirá el plan de lucha en rechazo a las sumas fijas no remunerativas otorgadas por el Gobierno nacional. Piden un 20% más para la paritaria 2018, y un 30% para la 2019.

Desde Adiunju plantean que aún se está discutiendo la paritaria 2018, con sumas otorgadas unilateralmente y no la de 2019. En este contexto reclaman para 2018 un mínimo de 20% más, y para empezar hablar de 2019 un 30%.

"Frente a esta negativa del Gobierno de profundizar la cláusula de revisión, Conadu histórica ha decidido, y lo ha ratificado en asamblea realizar un paro con el conjunto de la docencia universitaria, preuniversitaria y de todo el resto de los niveles los días 6 y 7 de marzo, en rechazo a la falta de paritaria nacional de todos los niveles y al recorte de los presupuestos educativos de Ciencia y Técnica, universitarios y de salud", precisó Liliana Louys, quien está al frente de Adiunju.

"De continuar esta política salarial del Gobierno nacional se pone en serio peligro el inicio de las actividades del ciclo lectivo 2019", afirmó.

El gremio repudia los dichos del ministro de Educación de la Nación, quien calificó de "temporada de paros" a los reclamos.

La medida de fuerza se extenderá hasta el 8 de marzo en función del Paro Internacional de Mujeres y Disidentes sexuales, con movilización y bajo la modalidad de paro total, todos los géneros.

Definirán plan de lucha

Explicó que para hoy y mañana, la reunión prevista de secretarios de Conadu histórica apuntará a definir el plan de lucha en rechazo a la decisión del Gobierno nacional que unilateralmente decidió dar sumas fijas, no remunerativas ni bonificables, del 4 y 5% para febrero y marzo, que aseguran destruye no solo el salario básico sino las jubilaciones, y afectan en ganancias. "El Gobierno estimaba con eso que había completado un 25% y en realidad no es así porque quienes cobran distintos adicionales, si esa suma se hubiera incorporado al básico sus adicionales también se hubieran aumentado, pero así como está no llegan a cubrir el 20%", precisó Louys.

Para ese plenario prevén llevar como mandato a la Conadu Histórica, ratificar lo expresado por esa confederación que considera que se necesita una respuesta salarial y presupuestaria "inmediata", por lo crítica situación de la universidad, ya que no se devolvieron los 5000 millones de pesos del año pasado, no se habilitan nuevas obras civiles, y no se ejecutan obras licitadas que pueden devenir en multas y demandas contra las universidades, que ponen en mayor peligro su presupuesto.

Apuntan a elaborar un proyecto de ley de emergencia y refuerzo presupuestario para las universidades.

Apoyan a docentes provinciales y Ceijas

El paro del 6 de marzo, previsto por Adiunju coincidirá con el de la docencia provincial, por lo que la secretaria general del gremio, Liliana Louys, aseguró que buscan construir un frente de unidad docente.

Según manifestó, desde Adiunju se solidarizan con los gremios docentes y acompañan el rechazo del Pacto Social por la Educación, por cuanto entienden que “no es una consulta sino una cuestión declarativa del Gobierno provincial que no tuvo participación activa de sindicatos ni del sector opositor”.

Además, señaló que este martes, en el Juzgado Contravencional, Adiunju también prevé sumarse al reclamo y pedido de derogación del Código Contravencional, que consideran inconstitucional, acompañando a estudiantes de los Ceijas que fueron detenidos en 2018 junto a abogados y concejales.

Finalmente Louys dejó entrever que, ante la falta de respuestas favorables por parte delo Ejecutivo, habrá una ferrea lucha docente.

Paro y movilización de ATE

Ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial para la discusión paritaria 2019 y ante la apertura del dialogo con el sector docente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana un paro con movilización.

“El reclamo puntual es por la apertura de paritarias. Queremos arreglar el desfasaje entre el poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores y el proceso inflacionario que reina en el país”, dijo Matías Brizuela, secretario general del gremio en Jujuy.

En la oportunidad Brizuela convocó a la unificación de todos los sectores, como así también a acompañar a los docentes durante su reunión. “Queremos discutir el salario. Queremos recuperar parte del año pasado y ver qué definimos para lo que se viene porque hay una proyección del 35% de inflación”, señaló el dirigente.

Por otra parte también se refirió a la lucha de los pueblos originarios por el litio, manifestando que fueron “intimidados” por la policía. “No pueden seguir así. Unifiquémonos y digamos basta a la vulnerabilidad y basta a esta política”, dijo Brizuela.

Finalmente convocó a los sectores a adherir a este paro provincial sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilización por las calles céntricas de la capital jujeña.

Este sería el inicio de un plan de lucha que podría recrudecerse en caso de que no haya una convocatoria por parte del Ejecutivo.