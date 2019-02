Después de tres meses del hallazgo, empiezan a “traducir” a imágenes dos discos rígidos

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan esperan respuestas sobre quiénes fueron los responsables del colapso que terminó con 44 muertos. Ese camino tendrá un nuevo capítulo desde este martes en el Servicio de Hidrografía Naval. Allí acudirá la Justicia para disponer del software necesario para "traducir" a imágenes información clave recolectada por el buque Seabed Constructor, que el 16 de noviembre de 2018 realizó un hallazgo que parecía imposible.

"Todo suma", dijo a este diario Luis Tagliapietra, uno los familiares de los tripulantes muertos que estaba a bordo del Seabed Constructor cuando hallaron al ARA San Juan. Sin embargo, se mostró con poca expectativa con respecto a lo que pueda suceder en el Servicio de Hidrografía Naval.

Allí concurrirá la jueza a cargo de la causa, Marta Yáñez, y también fueron convocados familiares, abogados, peritos, personal de las fuerzas federales y legisladores. Alrededor de 30 personas. La acreditación comenzará a las 8 en Avenida Montes de Oca 2122, y se estima que los trabajos se desarrollarán durante tres o cuatro días.

¿Qué se hará concretamente?​ Hay dos discos rígidos con información recolectada por el Seabed que hasta hoy no han podido ser decodificados por carecer del software necesario. Un tercer disco, con fotos y videos, ya fue visualizado por Yañez en su despacho de Caleta Olivia. El conjunto integra las 67 mil imágenes aportadas por Ocean Infinity, la empresa que cobró los 7 millones de dólares de recompensa por haber hallado el submarino.

En un primer momento, la jueza barajó la posibilidad de adquirir el software, cuyo costo es de 25 mil dólares, que permitiera acceder a la información que se mantuvo durante más de tres meses en una especie de "caja negra". Finalmente, se decidió que el Servicio de Hidrografía Naval fuera el lugar para realizar este trámite.

Se trata de imágenes sonares (información batimétrica cruda de las profundidades marinas), que deben ser "traducidas" a fotos. "Nosotros llevaremos estos discos para que personal idóneo haga una especie de revelado. Nos entregarán como resultado una especie de radiografía o ecografía que de todas maneras no es interpretable fácilmente para el ojo no entrenado. Luego convocaremos a Caleta Olivia a las personas que saben mirar este material", dijo Yáñez a Clarín.

Según dijo la jueza, "el objetivo es que todo se haga de la forma más transparente posible". Y agregó: "Una vez que obtengamos estas fotos seguiremos trabajando con las partes y los peritos en Caleta Olivia, donde ya les tomamos declaración a 85 testigos. Yáñez pretende custodiar celosamente la información contenida en los discos rígidos para que no se filtre una copia.

¿Habrá maqueta 3D? Al no poder acceder a las profundidades del océano, donde se encuentran sumergidos los restos del San Juan, ésa fue una de las alternativas que se plantearon apenas hallado el submarino: reproducir el escenario del lecho marino en base a todas las imágenes que se disponga. Sin embargo, por ahora esa alternativa no está entre las prioridades de la causa. "Si no necesito hacerlo no lo haré, mi objetivo es avanzar con la investigación lo más rápido posible", agregó la magistrada.

La causa continúa bajo la carátula "averiguación de ilícito" y todavía no hay imputados. Como suele suceder en este tipo de catástrofes, es probable que las responsabilidades no aparezcan acotadas sino distribuidas en una cadena de mando. Esto podría significar desde posibles negligencias materiales cometidas en la reparación de media vida del ARA San Juan, hasta decisiones que permitieron que el submarino siguiera navegando pese a que, todo indica, no se encontraba en condiciones óptimas de hacerlo. Las eventuales responsabilidades políticas son la tercera pata de una investigación que, por el momento, sigue siendo un manojo de expectativas.

Fuente: Clarín