El dólar comenzó la semana en baja

El dólar arrancó la semana con un recorte de 20 centavos respecto del viernes pasado y se cotizó a $38,05 comprador y $40 vendedor, en una jornada con importante volumen de negocios y leve suba de tasas por parte del Banco Central.

De este modo, el tipo de cambio alcanzó la tercera jornada consecutiva con tendencia bajista, luego de las medidas adoptadas por el Central, que implicaron un incremento en los tipos de interés.

El viernes último, el billete verde había cotizado a $38,26 para la punta compradora y a $40,20 para la vendedora, según un promedio realizado por la autoridad monetaria.

El Banco Central efectuó una subasta de Letras de Liquidez a 9 días de plazo y el monto adjudicado fue de $160.000 millones a una tasa máxima de 49,62%.

La tasa promedio de corte se ubicó en 49,829%, contra un nivel de 49,521% del viernes pasado, lo cual demuestra una suba en el rendimiento.

Al respecto, el economista Miguel Kiguel afirmó: "En la medida que se controle rápido como se hizo esta vez, me da la impresión de que en Argentina es muy importante la estabilidad cambiaria".

"Esta vez por suerte no fue tan grave y dado que fue cortita no va a tener mucho impacto. Seguramente el dólar no va acompañar la suba de precios este año, pero tampoco va a quedar muy atrás. Hoy el tipo de cambio es competitivo", consideró, en declaraciones a un medio radial.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 722,2 millones, sin operaciones en el segmento de futuros del Mercado Abierto Electrónico.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, el billete tocó un mínimo de $38,85 y un máximo de $39,05, lo cual demostró el amplio rango en el que se movió el tipo de cambio.

De este modo, el dólar mayorista cerró a $38,849/39,049 por unidad, 17 centavos una milésima por debajo del final del viernes pasado.

"La tercera baja consecutiva del dólar mayorista se dio en una rueda con interesante volumen de negocios pero con los precios fluctuando con marcada volatilidad", analizó el operador Gustavo Quintana.