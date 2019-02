Gimnasia ahora debe enfocarse en Rafaela

Después del empate uno a uno con Olimpo, el "lobo" sabe que debe mejorar en materia defensiva para no volver a ser sorprendido.

De nada sirve a esta altura de las circunstancias lamentarse porque no se pudo sumar de a tres ante un rival directo en la lucha por no descender y más teniendo en cuenta que el otro "involucrado" en esta historia, Santamarina, venía de perder.

El empate con Olimpo dejó en claro dos cuestiones a analizar. La primera y principal es que cada vez que Gimnasia comete un error termina con la pelota en el fondo de las mallas.

Así sucedió en la derrota con Nueva Chicago en el "23 de Agosto", cuyos de goles llegaron por desaciertos en el fondo, y lamentablemente 15 días más tarde otra vez una falla colectiva, con la complicidad de Carlos De Giorgi, implicó el tanto de Gallegos para los bahienses.

Cuando se pelea para mantener la categoría no se puede dar un centímetro de ventaja. Y mucho menos cuando no se viene ligando en casa, algo que complica la campaña.

La otra cara de la moneda en el equipo de Morales Santos pasa al momento de jugar como visitante. El "lobo" consiguió dos triunfos ante Ferro en Caballito y Brown en Puerto Madryn. En ambos encuentros fue superior a su rival de turno. Tuvo más elogios que críticas.

Y el técnico de Atlético de Rafaela, Juan Manuel Llop, lo reconoció ayer. "Gimnasia juega bien de visitante, sacó resultados importantes. Siempre voy a repetir lo mismo, lo más importante es que nosotros estemos bien, después se tomarán los recaudos del rival, analizar cuáles son las virtudes, pero si estamos bien seguramente vas a tener posibilidades de ganar", sostuvo el exNewell’s de cara al choque del viernes.

Los "albicelestes" saben que deben mejorar. No es necesario que nadie se les diga. Son profesionales, viven del fútbol y se dedican al deporte desde muy jóvenes.

Los errores defensivos no son producto de la última línea solamente. Es un juego en conjunto y nadie puede apuntar a uno u otro. Todos deben redoblar esfuerzos, haciendo los relevos o tratando de no entregar mal pase en el mediocampo, para no sufrir dolores de cabeza.

Sin tiempo de descanso, el plantel ya se entrenó ayer de cara al compromiso que se viene por la 18º fecha de la B Nacional.

Hoy los jugadores volverán a moverse en el complejo Papel NOA, rutina que repetirán el miércoles en horario matutino.

A la noche está previsto el viaje en colectivo a Santa Fe, ya que no hay vuelos directos. Apenas terminado el encuentro emprenderán la vuelta