Para Juan Cartello “todavía no estamos muertos”

Juan Carlos Cartello y todo el mundo Zapla es optimista con poder sostener la categoría en el Federal A. Aunque es una partida complicada, no imposible.

El volante “merengue” resaltó: “Tenemos que seguir de la misma manera, seguir con perfil bajo, mucho sacrificio, se viene n dos partidos en una semana, esperamos seguir por la buena senda y que los otros resultados nos acompañen”.

La fecha pasada el elenco palpaleño quedó libre, pero sirvió para seguir trabajando “venimos de ganar pero no debemos relajarnos, aún queda mucho y solamente pensamos en seguir ganando, no nos queda otra”, apuntó.

Cartello hizo números “quedan dos partidos de local y dos de visitante, de local los seis puntos deben quedar en casa y de visitante tratar de sacar también los seis o no perder”, opinó el jugador nacido en la vecina provincia de Salta.

Es que el objetivo de Altos Hornos Zapla en la tercera categoría del fútbol argentino es uno solo “el objetivo es quedarnos en el Federal A y trabajamos para eso”, puntualizó.

Pero el “Piojo” Cartello sabe que la situación apremia, juega mucho en la cabeza “cuesta mucho, hay nervios, nos estamos jugando la permanencia, pero tenemos un grupo importante y ojalá podamos sacar esto, confiamos en nosotros, estoy seguro que no merecemos pasar por esta situación porque tenemos un plantel bárbaro, con muy buenos jugadores”, sostuvo.

No obstante, el jugador palpaleño sueña “creo que todos nos ilusionamos, estamos muy complicados pero todavía no estamos muerto”, subrayó Cartello.

Juan Cartello mostró un buen nivel futbolístico en la última presentación ante Juventud Antoniana, con interesantes combinaciones con Nicolás Guzmán, algo que reconoció: “Estuve trabajando bien, venimos de ganar, estamos muy bien en el grupo, falta mucho todavía, ojalá podamos sacar esto adelante”, expresó agregando “hace mucho que lo buscaba, sobre todo en este momento difícil es lindo, pero tenemos que seguir trabajando y como dije siempre, falta mucho todavía, es lindo venir de convertir pero principalmente porque nos permitió ver que estamos bien”, finalizó Juan Cartello.

Entrena por la mañana

Altos Hornos Zapla entrenará hoy desde las 9 en el estadio “Emilio Fabrizzi” con la cabeza puesta en el duelo del viernes ante Gimnasia y Tiro de Salta desde las 21.30 en Palpalá.

Mañana por la noche realizará la práctica de fútbol formal, allí el DT Roberto Saucedo va a disponer del once que será de la partida ante el “albo” el viernes. Robles es la única duda, ya que el defensor se movió diferenciado por una molestia física, pero se espera que llegue.