Una "picadora de carne" para los entrenadores

La segunda edición del torneo dejó cesante a 21 técnicos de los equipos de la primera división. Y se van jugando 20 fechas.Entre quienes quedaron sin trabajo está Edgardo Bauza, símbolo del "canalla", cuyo proceso no aguantó malos resultados.

La segunda edición de la Superliga se ha convertido en una verdadera "picadora de carne" para los entrenadores, prueba de ello es que entre los 21 equipos del torneo nada menos que 21 técnicos perdieron su puesto cuando se llevan disputadas 20 fechas. Los únicos técnicos que comenzaron el torneo y siguen en sus cargos son Eduardo Coudet (Racing, está primero), Sebastián Beccacece (Defensa, segundo), Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán, cuarto), Marcelo Gallardo (River, quinto), Gabriel Heinze (Vélez, sexto), Leonardo Madelón (Unión, octavo), Ariel Holan (Independiente, noveno), Gustavo Álvarez (Aldosivi, décimo) y Juan Pablo Vojvoda (Talleres, undécimo). Ezequiel Carboni fue el que encabezó cronológicamente esta larga lista cuando perdió su lugar en Lanús en la tercera fecha, luego de acumular 10 partidos consecutivos sin ganar. En la quinta jornada, que junto a la vigésima fue la de mayor cantidad de bajas, perdieron su puesto Juan Pablo Pumpido en Patronato, Alfredo Berti, de Argentinos Juniors, y Rubén Forestello, en San Martín, de Tucumán. La sexta marcó el comienzo de la saga de Coyette, que dejó a San Martín de San Juan en zona de descenso. Curiosamente, en la misma semana arregló su incorporación al otro San Martín, el tucumano, del que se fue en la 19na. jornada, mientras que Forestello hizo lo propio y lo reemplazó en el "verdinegro" cuyano. Un enroque sin precedentes. También en esa fecha el exvolante riverplatense Cristian Ledesma terminó con su primera experiencia como entrenador en Tigre, mientras que la octava no fue para Lucas Bernardi la celebración de un acto religioso ni mucho menos, sino que la de su salida de Belgrano. La "diez" no fue tal para Claudio Biaggio, que presentó su renuncia como técnico de San Lorenzo tras ser eliminado por Temperley en cuartos de final de la Copa Argentina, luego de sufrir lo propio en la Sudamericana a manos de Nacional, de Uruguay.

En la 12 se terminó uno de los cinco ciclos más extensos de toda la primera división, cuando Eduardo Domínguez sorprendió a todos en Colón al anunciar su renuncia como entrenador luego de casi dos años.

La 13 fue la de la "yeta" para Omar De Felippe, que luego del duro golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina nada menos que a manos de Rosario Central, transitaba por el certamen con solamente 12 puntos en 13 fechas. La 14 marcó el final de otro ciclo de Julio Falcioni en Banfield, cuyo estado de salud se convirtió en el principal escollo para su continuidad en el cargo. Y en la 15 hubo otra salida que se lamentó como fue la de Diego Dabove en Godoy Cruz, donde se había convertido en el entrenador con mayor nivel de efectividad de la historia del club. La 15 no fue una fiesta para Guillermo Barros Schelotto, aunque en su caso específico la Superliga no fue su karma, sino la final de la Copa Libertadores perdida por Boca Juniors en el Santiago Bernabéu nada menos que ante River. Coincidentemente, o no tanto, en la misma jornada Gustavo Alfaro, pese a la buena campaña del equipo, se alejó de Huracán. Pocos días después de su renuncia se convirtió en el reemplazante del "Mellizo" en el "xeneize". La 18 marcó el epílogo de su breve primera experiencia como entrenador de Mariano Echeverría en Tigre, donde dirigió apenas 11 partidos en los que cosechó 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Fue el primer técnico en perder su cargo en 2019. Y en la 19 y poco más de dos meses después de haber sido finalista de la Copa Argentina se terminó el tercer ciclo de Pedro Troglio al frente de Gimnasia. Y en esta vigésima fecha le tocó el turno a quien fuera su verdugo en esa final de la Copa Argentina, Edgardo Bauza, que fue despedido de Rosario Central. También en esta jornada culminaron sus primeras experiencias como técnicos en Marcelo Gómez en Godoy Cruz y Leandro Benítez en Estudiantes de La Plata.