En Jujuy, sólo hay 13 mujeres choferes de colectivo

El servicio de colectivos urbanos de pasajeros en la ciudad de San Salvador de Jujuy es uno de los más solicitados por todos los residentes que viven en los distintos barrios. Compuesto por seis empresas de colectivos que brindan un total de 48 líneas, y la mayoría de las unidades están bajo la conducción de hombres al volante.

Sin embargo, de la totalidad de los choferes del parque automotor que actualmente ronda los 1.200, sólo 13 son mujeres, de las cuales 12 son de la empresa Unión Bus y una de la empresa Xibi Xibi. Estas fueron incorporadas en 2015 y 2018 respectivamente.

Si se tiene en cuenta que mediante un fallo judicial, con fecha de noviembre del 2018, establece que las empresas pueden acceder a un registro nacional de mujeres aspirantes a choferes para incorporar a su personal, todavía hay una desproporción en las empresas en el cupo laboral femenino en la capital jujeña.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marcelo Sosa, ex secretario de difusión de la UTA contó cómo se inició la actividad en la provincia en el año 2015. "Era algo que no se trataba de querer o no, hay una ley que hay que cumplir que establece que el 30% del personal debe ser femenino" dijo y remarcó que le pareció una buena medida por cuanto "abre la tarea a las mujeres y les permite demostrar que saben desenvolverse con los pasajeros, han tenido muchos elogios. Además tratan bien a las personas. En un principio han tenido problemas en la conducción, pero los han podido superar y tienen un normal desenvolvimiento. Me parece muy positivo".

Sosa estuvo en el gremio al momento de las incorporaciones de mujeres en las empresas y su cargo de secretario de difusión duró hasta la renovación de autoridades ya que quien comanda la unidad gremial en Jujuy desde el año pasado es Sergio Lobo.

Sindicato de mujeres

Con la incorporación que se hizo del cupo femenino en la tarea de conducción, se creó la primera Asociación Sindical de Mujeres Conductoras de la provincia de Jujuy.

Liliana Laureano, referente de la asociación, comentó que fue muy positiva la incorporación de mujeres en el transporte público. "La sociedad nos recibió en su mayoría con los brazos abiertos, nos apoya, nos trata muy bien, se da cuenta del buen trato que tenemos y la atención que le damos como mujeres".

En cuanto al servicio interprovincial, solamente una empresa tiene incorporada cuatro mujeres en su planta. "Crucero del norte" se convirtió en la primera prestadora a nivel nacional que tiene personal femenino en la conducción de micros de gran tamaño.

Se espera que al personal femenino se lo siga sumando a las unidades y que las empresas cumplan con el convenio colectivo para garantizarles una condición laboral acorde y como se debe, más allá de que su instrumento de trabajo sea un colectivo.

Capacitación

Otras de las cuestiones que también hacen falta tanto para las choferes que están en actividad como el cupo masculino, es la capacitación en diversos aspectos, especialmente sobre cómo actuar ante diversas situaciones que atañen a la salud de los pasajeros.

Por ejemplo de qué manera responder para dar asistencia médica ante una situación especifica como la resucitación cardiopulmonar (RCP) es una de las prácticas fundamentales que el personal debería saber.

Al respecto, Marcelo Sosa manifestó que "se debería crear una escuela de capacitación. Creo que en Salta hay una escuela de manejo tanto para mujeres como para hombres. Nadie nace siendo colectivero, generalmente el que se sienta ahora, antes anduvo en un remis o un camión y hoy es conductor. Los primeros meses se sufre mucho porque no hay una capacitación" las cuales son sumamente necesarias.

Otro tema de urgente solución es la implementación de baños para que los choferes puedan utilizar durante su jornada laboral. "Es una lucha interminable de 30 años la implementación de baños para los choferes. Hay algunas empresas que alquilan un baño y cada chofer tiene una llave, otras no. Con las mujeres se debe implementar un baño sólo para ellas" dijo.

Un fallo judicial que fija un cupo de choferes mujeres

En la provincia de Salta, de un total de 1.500 conductores, solo 100 son mujeres, es decir tienen un cupo menor al 10%.

Dos hechos que se generaron en otras provincias llevaron a la justicia a intimar a empresas de transporte a incorporar mujeres como choferes de colectivos y de generar una base de datos de personal femenino aspirante a ejercer dicho oficio.

En la provincia de Salta se dio la primera situación, donde la Justicia falló a favor de Mirta Graciela Sisnero, lo que impulsó la incorporación de un importante cupo femenino. Hoy son 100 las mujeres que integran las empresas de colectivos en ese territorio.

La situación se generó con el inicio de un juicio en el año 2008 y la primera mujer fue incorporada en el 2015. Sin embargo, de un total de 1.500 conductores que tiene la vecina provincia, solo 100 son mujeres, es decir menos del 10%.

Distinta es la situación que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el fallo favorable que amparó a Érica Borda por la discriminación que sufrió por parte de cuatro empresas de colectivos, las mismas fueron sancionadas y obligadas a contratar mujeres.

Tras la creación del Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) las aspirantes pueden ser solicitadas por cualquier empresa de colectivo.

Silvia Vela, de prensa de la Cnrt, dijo que “el fallo obliga a esas cuatro empresas a que lleguen al cupo del 30%; además permitió crear y poner a disposición de todas las empresas un registro de aspirantes para que puedan seleccionar personal de ahí. Igualmente la Cnrt está trabajando para que todas las empresas puedan contratar choferes mujeres”.

Vela explicó que todas las mujeres que deseen pueden inscribirse en el registro a través de las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Sólo 50 mujeres manejan taxis en la capital

TAXIS/ EN LA CAPITAL JUJEÑA SE ESTIMA QUE UNAS 50 MUJERES MANEJAN REMISES.

Otro de los servicios de transporte que también tiene un reducido cupo femenino es el de taxis de radio llamadas.

Sergio Corimayo, de la Cámara de titulares de taxis y Bernabé Churquina, represente de los Peones de taxis, se refirieron a cómo se encuentra la situación con las mujeres que conducen los autos amarillos en la ciudad capital.

“Estimamos que hay 700 autos habilitados. Cada auto lo manejan dos personas que se van turnando y si bien hay mujeres, no son muchas. En la Cámara (de titulares de taxis) solamente hay dos mujeres, pero en la calle se ven muchas más manejando remises” indicó Sergio Corimayo.

En tanto que Churquina expresó que “dentro de la ciudad hay un estimativo de 50 mujeres que están manejando taxis”.

Explicó que el requisito principal para ser choferes es tener la documentación que se precisa para la habilitación de conducción, además de tener experiencia.

Consideró que las mujeres se deben animar a manejar un vehículo de pasajeros, ya que tienen toda la capacidad para hacerlo y puede representar una buena salida laboral.

Si bien cada vez son más las que de a poco optan por este oficio, las instó a animarse a ser parte de los trabajadores del volante.

ELIZABETH CORIA

Como mujer, pienso que deberían haber más choferes mujeres. Tendría que ser un 50% de hombres y un 50% de mujeres para que se fomente la igualdad. El año pasado me tocó viajar en una línea de la empresa Xibi Xibi y recién estaba entrando la mujer y como que se da una desconfianza al principio, nos mirábamos todos, pero tenemos que acostumbrarnos.

ELIZABETH QUISPE

Muchas veces los choferes hombres no se ponen del otro lado, del lado de los usuarios y a veces las mujeres somos más solidarias, amables y respetuosas a la hora de ver a un pasajero por un problema que pueda tener. Me tocó viajar con ellas y siempre están de la mejor manera y predispuestas a una consulta o responder amablemente. Tendrían que incorporar más mujeres al volante promoviendo la igualdad.

MAGDALENA GONZÁLES

Las pocas mujeres que he visto trabajando como choferes de colectivos lo hacen muy bien, son muy amables, muy educadas, consideradas con el pasajero y sobre todo con el adulto mayor. Yo viajo siempre en Unión Bus y me tocó en varias oportunidades tener choferes mujeres y las vi muy bien. Por eso me parece muy buena la incorporación de ellas a la empresa y me parece que estaría bueno que haya más.

SOFÍA SOROCO

Me gustaría que incorporen más mujeres en este ámbito de trabajo porque creo que estamos en igualdad ante todo, y está bueno que sean más y que tengan mayor posibilidades de trabajo. Viajé con ellas y son muy cordiales y mucho más respetuosas que los hombres que están al volante que ni siquiera paran cerca de la vereda, hay algunos que sí son buenos, pero me parece que deberían tomar más mujeres.