Se entregó el socio de Amado Boudou y quedó detenido

Luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anulara su excarcelación, José María Núñez Carmona, socio del ex vicepresidente Amado Boudou, se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la causa Ciccone. La detención la ordenó el Tribunal Oral Federal N°4.

El tribunal también ordenó la detención de Nicolás Ciccone, quien quedó bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud y la edad.

Por el caso de la imprenta, en el que Boudou también se encuentra preso, Núñez Carmona fue condenado a cinco años y 6 meses de prisión. Se lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou recibió una condena a cinco años y 10 meses de prisión y Nicolás Ciccone de cuatro años y seis meses. Las tres de cumplimiento efectivo.

Horas antes de entregarse, Núñez Carmona estuvo caminando por Palermo, en donde se encontró con otro hombre. Fue por la zona de Fitz Roy y Costa Rica.

Días atrás, el socio del ex funcionario había hablado sobre su posible detención: "Ya estoy preparado para volver a la cárcel. Estoy tranquilo y tengo tranquilidad de conciencia porque sé que esto es político. No cometí ningún delito". Aún no se sabe a qué cárcel irá, pero todo indica que será Ezeiza. En esa unidad estuvo las otras dos veces que fue detenido.

Por el caso Ciccone, Boudou había sido detenido la semana pasada. Ambos están bajo prisión preventiva porque la Cámara Federal de Casación Penal entendió que en libertad podrían entorpecer la causa. En mayo, Casación tiene previsto resolver si confirma o revoca las condenas.

Con el fallo de Casación, el tribunal oral debía disponer la detención de Nuñez Carmona. Lo hizo esta tarde y le comunicó la decisión de a la defensa. A las 15:15 Nuñez Carmona se presentó en los tribunales de Comodoro Py.

Esta es la tercera de detención del acusado, al igual que la de Boudou. Primero habían sido detenidos en noviembre de 2017 en una causa por lavado. La segunda vez en agosto cuando fueron condenados.

Ahora la defensa de Nuñez Carmona había pedido en una audiencia ante Casación la semana pasada seguir en libertad. "No tengo amigos en la política, ni en la justicia. No tengo influencias, ni poder residual. Viajé muchas veces al exterior en las que podría haber fugado y acá estoy", había en esa audiencia. Luego Casación dispuso su detención.