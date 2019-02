Convivencia del conjunto "Los Bybys" con su club de fans

Esta tarde se llevó a cabo una convivencia del conjunto mexicano de cumbia Los Bybys con su club de fans, la cual consistió en un acercamiento de los seguidores quienes se hicieron presentes para poder interactuar con sus ídolos.

El evento no solo consistió en firma autógrafos y fotos con cada uno de los integrantes del conjunto de música sino que también se llevó a cabo un concurso con premios para aquellos que supieran responder las distintas preguntas que se hacían respecto a la banda.

Nimia Chañi, presidente de “Uniendo Fronteras”, club de fans de “Los Bybys”, habló al respecto y comentó que “sigue al grupo desde sus inicios” hace aproximadamente 27 años.

“Los Bybys es cantar al amor, a la amistad, es una mezcla de sentimientos” expresó Chañi quien además destacó que sigue al conjunto en todas sus actuaciones que hacen en la provincia en sus dos giras que hacen habitualmente por año en las que recorren el país y permanecen más tiempo en el norte.

“Uniendo fronteras´ es originario de Salta y lleva 3 años siguiendo a Los ´Bybys´ pero hoy estamos todos los clubes de fans representados con una sola remera” dijo la presidenta.

Para todo esto es un es un sueño. Cuando los conocí fue una emoción muy grande. Además son humildes y me sorprendieron. No hay ningún tema que no sepa de ellos ya que soy seguidora desde los 14 años y escuche todos sus temas” confesó una de las fans que se encontraba presente en el lugar.

“Tienen una humildad admirable, son buenos y además nos permiten esta convivencia. Estoy agradecida con ellos, son mis ídolos” concluyó la seguidora.

Sergio Ramírez Prado es el cantante del conjunto mexicano quien habló con el Tribuno de Jujuy y mencionó que “está muy contento de compartir y convivir con la gente que lo apoya”.

“La gente de Jujuy es muy amable y cariñosa, tenemos muchos amigos en común propio de los más de 25 años de gira viniendo a esta provincia, donde siempre nos reciben de la mejor manera y no hacen sentir muy a gusto” expresó el cantante.

Por otra parte adelantó lo que se verá en sus próximos shows destacando “Haremos un recorrido por todos los discos, con todos los temas reconocidos que la gente quiere escuchar. De nuestra parte queremos que nos complazcan cantando con nosotros nuestras canciones”.