Cada cuánto debes pesarte para no subir de peso

“¿Cada cuánto debo pesarme?”, es una de las principales preguntas que nos hacemos cuando queremos bajar de peso pues, aunque parezca increíble, este hábito de pesarse sí influye cuando quieres bajar de peso.

De acuerdo con un estudio publicado por University of Alabama at Birmingham, la relación entre pesarse y bajar de peso, está en lo que sucede después de pesarnos. Es decir que, si te pesas regularmente y notas que no has logrado bajar, enfocas mejor tu energía para lograrlo, comienzas a practicar mejores hábitos y te enfocas realmente en logarlo.

Algunos expertos recomiendan incluso pesarse todos los días. De preferencia por las mañanas, en ayunas y después de ir al baño. Ese es el peso real, ya que de lo contrario podría variar ciertos gramos.

No queremos decir que debes obsesionarte con el peso, pero sí llevarás un mejor control, notarás mejores resultados y más rápido.

Asimismo, es importante que sigas al pie de la letra las indicaciones de tu programa para bajar de peso, si no lo haces será más complicado o incluso podrías experimentar un ‘efecto rebote’.

Existen cinco principales tips para lograr bajar de peso y mantenerte en forma:

Consumir alimentos reducidos en grasa

Comer cinco veces al día (desayuno-snack-comida-snack-cena)

La comida debe ser cada vez más menos abundante, es decir desayunar más y cenar menos.

Se recomiendan snacks como nueces, verduras, y frutas reducidas en azúcar.

Practicar actividad física por lo menos tres veces por semana media hora.

Recientes estudios señalan que además de estos tips para bajar de peso y mantenerte, también es importante que descanses, pues no dormir lo suficiente puede evitar que adelgaces.

Fuente: www.salud180.com