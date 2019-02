Igancio Sanabria aún mastica bronca por el empate ante Olimpo, sin embargo ya dio vuelta la página y piensa en Atlético Rafaela. El plantel viaja esta noche para jugar el viernes a las 21 con el arbitraje de Ramiro López.

El lateral del “lobo” habló del último encuentro “la verdad que el punto sirve para seguir sumando, pero tendríamos que haber ganado para darle más valor a la victoria en Madryn”, opinó.

El jugador nacido en Libertador General San Martín enumeró las chances generadas “tuvimos varias situaciones, un tiro de Matías Córdoba que tapó el arquero, Freire de frente al arco, otro que tuvimos después de un centro, mi remate que pegó en el travesaño, en el segundo tiempo un cabezazo de Virreyra, un par de situaciones más que no embocamos”, detalló.

“Nacho” Sanabria, sabe que estas cosas pasan “y el fútbol es así, cuando no marcas en el arco de frente el rival en un ataque no te perdona, pero por suerte logramos empatarlo, es lo positivo”, puntualizó.

Pero el defensor jujeño no le esquiva a las responsabilidades y no duda en ser autocrítico: “Estamos mal defensivamente, tenemos que ser sincero, trabajamos en la semana, pero no estamos concentrados o no sé”, remarcó al tiempo que agregó “esta semana es corta y lo vamos a seguir trabajando, tenemos la oportunidad, no damos el golpe y después nos marcan, estamos pasando un mal momento en defensa, debemos afinar eso”.

Por otro lado, para el jugador de Gimnasia es una cuestión de confianza “creo que manteniendo el cero vamos a tener más confianza, porque después estamos marcando goles, el tema es atrás, estamos mal y debemos corregir cosas”.

Sanabria aún tiene en la retina el zapatazo que terminó con la bola en el travesaño “cuando rematé veía que iba, pero pegó en el travesaño”, comentó. Desde fuera del campo al jugador “albiceleste” se lo nota sólido “Jairo, por el DT Morales Santos, nos da mucha libertad, Martín también, por afuera, estoy con confianza, no se si son los años que estoy aquí, lo que si es que me siento cómodo, ojalá levantemos y logremos tener esa solidez que antes tuvimos y ojalá que el viernes ganemos en Rafaela”, subrayó el lateral de 29 años.

Ante Rafaela, la historia será complicada “siempre es un rival duro, complicado, se hacen fuerte de local, pero nosotros no debemos salirnos del libreto que practicamos todos los días”, finalizó Sanabria.

El plantel hoy entrenará y por la noche partirá vía terrestre rumbo a Rafaela.