por (Eduardo Ochoa)

Trabajadores estatales de ATE, CCC, CTA y Apuap marcharon ayer al mediodía solicitando la apertura de paritarias. Los distintos sectores piden una recomposición salarial que equipare a la inflación actual. Según manifestaron, en lo que va del año el proceso inflacionario llegó a 3,9%, mientras que en el 2018 había llegado a un tope de 49%.

Si bien no adelantaron medidas de fuerza, anunciaron que de no ser convocados iniciarían un plan de lucha.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Matías Brizuela, secretario general de ATE dijo que "los diversos gremios buscamos ser escuchados por el Gobierno. Actualmente es imposible llegar a fin de mes con la política que se está aplicando en el país y la provincia. Todos padecemos cotidianamente los ajustes y tarifazos".

Agregó que es necesario equiparar el salario y la inflación. "Por obligación, el Gobierno debería encargarse de estas cuestiones. A días de que comiencen las clases, los útiles escolares ya subieron aproximadamente un 50%" remarcó.

Se mostró preocupado por cuanto están por comenzar las clases y todavía no han sido convocados para negociar el incremento salarial, por lo que adelantó que en caso de no obtener una respuesta favorable "no iniciaremos con el ciclo lectivo".

Por su parte, el secretario adjunto de Apuap, José Cosentini, manifestó que el reclamo de sus sector persiste desde el año pasado. "La inflación nos ha quitado poder adquisitivo. En el 2018 la recomposición salarial no llegó a cubrir el tope inflacionario de 49% y en lo que va del 2019 el ajuste llegó a ser de 3,9%. Se estima que llegará a ser aún mayor que el del año anterior" sostuvo.

"El año pasado la recomposición salarial fue de un 25%. Hasta ahora el Gobierno propuso tan solo un 10% de aumento a los docentes. Esto es una total falta de respeto ya que esa propuesta no cubre ni siquiera lo que hemos perdido en 2018" dijo.

Por último, destacó que "los sindicatos coordinaremos esfuerzos y plantaremos banderas para que el Gobierno atienda y escuche nuestros reclamos. Con estas medidas buscamos lograr la unión de los trabajadores. Si no somos escuchados, las medidas de fuerza se irán intensificando y profundizando aún más".

Temen que se aplique el 10% de aumento salarial

Representantes del Frente de Gremios Estatales, de la Multisectorial y la Intersindical de Trabajadores Estatales, se reunieron ayer a fin de delinear acciones ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial, para iniciar la discusión salarial.

Del encuentro, que tuvo lugar en la sede de Atsa, participaron casi la totalidad de los gremios estatales.

Al cierre de la reunión, Yolanda Canchi, secretaria general de Atsa manifestó que el principal punto que abordaron es la necesidad de una urgente apertura de paritarias para el sector no docente. “Todavía no nos han convocado y todo hace suponer que van a hacer la misma operación del año pasado, dar un aumento en el sueldo del mes de febrero para docentes y con el sueldo de marzo para el resto. Si es así, estamos empezando muy mal, porque sería totalmente injusto” dijo Canchi.

Remarcó que es importante que los trabajadores sepan “que no estamos de brazos cruzados, sino que hemos presentado diversos petitorios al Gobierno sin respuesta”, es por esto que durante los primeros días de marzo realizarán un plenario “para que los delegados de todos los gremios tomen conocimiento de la situación y se definan los pasos a seguir”.

Por su parte, Luis Cabana de Upcn remarcó que en la Ley de presupuesto 2019 se fijó un porcentaje de previsión presupuestaria salarial de un 22%. “Esto estaría asegurado para los trabajadores como piso del salario y si la inflación supera ese 22% seguramente llegaremos a una nueva negociación que permita equiparar el salario con la inflación”. (Cecilia Reque)