Un bailarín de caporal fue víctima esta madrugada de delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias, entre las que se encontraban el traje con el que baila junto a sus compañeros del grupo, cuando fue asaltado en la cancha de barrio Alberdi, frente a la iglesia Fátima.

El caporal llamado Gustavo (31 años), pertenece al grupo Sambos de Corazón USA Filial Jujuy y en la madrugada de hoy, tras actuar en los Corsos Palpaleños y en momento que se dirigía a su hogar, fue interceptado por tres individuos que tras amenazarlo y golpearlo, le robaron sus pertenencias. Entre lo sustraído, se encontraba el traje con el que bailaba junto a sus compañeros, algo artesanal que él mismo dijo no puede ser utilizado por nadie más ya que se trata de algo único en relación al grupo de baile. Además fue despojado de dinero en efectivo y documentación que solamente le sirve a él.

Relató que tras actuar en Palpalá y al regresar a su domicilio, fue interceptado por ladrones que tras amenazarlo y golpearlo, le arrebataron sus cosas. "Me detuve en la cancha de Alberdi, cerca de la iglesia Fátima cuando vi que tres sujetos de entre 17 y 22 años se me aproximaron y luego de amenazarme y golpearme, me terminaron robando lo que llevaba encima".

La algarabía por ser parte de los festejos de carnaval junto a sus compañeros de baile en el grupo Sambos de Corazón en los diferentes corsos de la provincia, se transformó en dolor e indignación por lo sucedido esta mañana y pidió a toda la comunidad jujeña colaboración para esclarecer este hecho.