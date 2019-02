Trabajadores de Pal Bus, de paro por sueldos adeudados

Personal de la Empresa de Transporte Automotor Cooperativa Pal-Bus informaron que en la jornada de hoy no brindarán el servicio habitual debido a que no todavía no se cancelaron los sueldos correspondientes del mes de enero a la totalidad de los trabajadores.

Según indicaron este medida de fuerza, avalada por la Unión Tranviarios Automotor Jujuy (Uta), afectará el servicio de colectivos tanto de las líneas de corta y mediana distancia.

Cabe aclarar que el resto de las empresas de transporte realizan sus recorridos de manera normal.