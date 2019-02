Venden online un casco de un excombatiente de Malvinas y su dueño quiere recuperarlo

El casco, perforado por las esquirlas de un mortero, lleva el nombre de quien fue su dueño en 1982: Jorge "Beto" Altieri. La publicación aclara que el soldado está vivo, y su precio es de 10.500 libras esterlinas, un poco más de 13.000 dólares o medio millón de pesos argentinos.

Altieri, veterano de Malvinas, dice con calma que conoce la historia. Y que no es la primera vez que subastan el casco que le salvó la vida. Él mismo intentó comprarlo, 30 años después de la guerra, cuando supo aquella vez que lo estaban rematando. Hizo la oferta, pero en el último minuto un inglés triplicó la oferta y se lo llevó.

En diálogo con LT9 en Dame Radio, contó este martes que "el 11 de junio a las 21:30 empezó el combate nuestro y tuvimos que cambiar de lugar, cuando quisimos cambiar de lugar, cae una bomba, mató a un suboficial, y a mi me hiere en la cabeza con pérdida de masa encefálica en el hemisferio izquierdo y pérdida del ojo, pero gracias al casco estoy con vida porque si no lo tenía me volaba la cabeza. Yo sentí el impacto porque la bomba tira esquirlas y perforaron el casco y entraron en mi cabeza".

"Nosotros nos poníamos atrás de las piedras porque teníamos que dejar las trincheras porque era un batallón de ellos de 4 o 5 soldados contra uno de nosotros. Aparte tenían miras infrarrojas, su alimento y su vestimenta eran nada que ver con lo que teníamos nosotros, pero gracias al casco hoy puedo seguir luchando para que no se olvide nadie que nosotros dimos la vida por la patria", relató.

"Yo quedé inconsciente después de ese ataque, mis compañeros me bajaron del monte y me llevaron al pueblo, el casco se pierde y da la casualidad que el que lo encuentra es uno de los que estuvo combatiendo contra nosotros, se lo lleva a la casa y cuando muere, los hijos los ponen en remate ghace cuatro años, y una chica de Buenos Aires ofreció comprarlo y faltando un minuto, un hombre ofreció más dinero y quedó nuevamente en Inglaterra", contó.

"Ahora viene un nuevo remate pero piden mucha plata, para mi tiene un valor muy simbólico y si lo puedo recuperar lo voy a tener en mi poder y después dejar en un museo", le dijo a LT9.

A lo largo de estos casi 37 años de pos guerra, existieron gran cantidad de gestos de reconciliación entre veteranos de ambos países. Así, se han devuelto pertenencias -cascos, casacas, y hasta una trompeta- que luego de las batallas los soldados británicos se llevaron como recuerdos de combate. Pero esta vez eso no ocurrió.

El soldado, que combatió en la terrible batalla de Monte Longdon, reconoce claramente su casco: él escribió con birome "Beto Altieri" en la parte interna.

Y desea recuperarlo.

"Querría pagar por el casco lo que el coleccionista pagó en la primera subasta, alrededor de unas 800 libras. Me sorprende el precio que tiene ahora", dice.

El británico Bruce, que compró el trofeo de guerra hace casi 7 años y hoy lo puso en subasta, confirmó que está dispuesto a desprenderse del casco pero sin bajarle el precio.

"Un casco de la Segunda Guerra mundial por sí solo, sin nombre, se ha rematado hace poco tiempo en 55 mil libras", aclara. "Las militarias u objetos de colección de la guerra de Malvinas tienen un precio infinitamente menor, pero este caso es especial. Combina la historia del soldado, el hecho de que esté vivo y tenga su nombre, y que la batalla de Monte Longdon haya sido la más importante para el Regimiento De Paracaidistas III británico", asegura.

"El casco tiene además la perforación de los impactos que provocaron las graves heridas al soldado, y eso lo hace una pieza única", agrega.

En la página online, Bruce o blackrottie, según su user de coleccionista, aclara: "El soldado argentino está vivo y bien, por lo que, desde un punto de vista histórico, este casco tiene en mi opinión un precio conservador".

El británico hace un extenso relato de la historia de Altieri en las islas -tanto en inglés como en español- y especifica que "el nombre de Altieri está escrito en el interior, también se puede leer Beto. La metralla del mortero causó un daño tremendo al casco, la cubierta de acero se abrió y la esquirla continuó a través del forro".

El vendedor reproduce testimonios que el soldado argentino ha dado en distintas entrevistas para describir el trágico instante de la batalla donde pudo haber muerto: "Agarré mi cabeza … Perdí tejido de la parte izquierda de mi cerebro que contiene los circuitos de conducción del brazo, la pierna y el habla. También perdí mi ojo izquierdo. Tengo una prótesis ahora".

