Buscan reciprocidad en saludcon todo el Mercosur

Por Luis Caraballo

Sobre si se aplicará la ley 6116 del cobro de un seguro en salud para extranjeros, Morales dijo que sí se hará cuando sea necesario.

Esta normativa, aprobada en sesión extraordinaria por la Legislatura, entrará en vigencia el 1 de abril próximo.

Tras la reunión con las autoridades bolivianas por la reciprocidad en atención sanitaria, el gobernador Gerardo Morales dijo que espera avanzar en un convenio similar con Chile para la atención gratuita de argentinos, y en especial jujeños, que se encuentren en tránsito en la ciudad de Antofagasta y sufran situaciones de emergencia.

El mandatario dijo que también se espera firmar un convenio con todos los países que integran el Mercosur y con Perú.

Anunció que las negociaciones con Bolivia seguirán el 18 de marzo con una teleconferencia y una reunión a cumplirse en Jujuy el 1 de abril.

“Con los hermanos chilenos tenemos que hablar, tenemos un acuerdo con el hospital de Antofagasta que tiene tercer nivel, alta tecnología y con el que seguiremos trabajando. El acuerdo será en cómo se atiende a los chilenos y a los argentinos en Chile. Con los países que no haya convenios, no habrá atención gratuita. Necesitamos acuerdos serios, entre estados nacionales”, dijo.

“Desde el año pasado venimos planteando el tema de la reciprocidad en la agenda nacional e internacional. Luego de Bolivia sigue el diálogo con Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay hasta seguir avanzando por un convenio con el Mercosur e inclusive con algunos que no son limítrofes como Perú, para tener una reciprocidad en salud con los extranjeros en tránsito”, dijo Morales.

Recalcó que la reciprocidad sólo se aplicará a los extranjeros en tránsito y no a los residentes en Argentina. “Hay tres tipos de extranjeros que pasan por la provincia: el extranjero de tránsito, el residente y el de tránsito informal, que sólo hace su paso para recibir servicios”.

Además de mencionar el caso de Manuel Vilca que reavivó el proyecto para cobrar la atención en hospitales públicos a los extranjeros, Morales señaló el de una mujer que sufrió un ACV en Villazón y se la hizo cruzar en el capó de una camioneta al hospital de La Quiaca y el de Juan Manuel Rodríguez que fue internado en Cochabamba y como no tenía para pagar la atención en ese nosocomio público no pudo recibir el alta administrativa y falleció.

“Lo que pasó en Santa Cruz es un paso, que no resuelve todo el problema. Hay predisposición de las autoridades bolivianas. Va a haber un encuentro en Jujuy para terminar de firmar el convenio de reciprocidad. Necesitamos que atiendan a los argentinos como atendemos a los bolivianos aquí”, manifestó.

Sobre la compensación que propuso a Bolivia por la atención de ciudadanos de ese país en hospitales públicos de Jujuy, expresó Morales: “hemos planteado en concreto que nos den gas para nuestro sistema de salud, hospitales y escuelas. Porque hay una realidad en la frontera: como no hay sistema de salud público como el nuestro en Bolivia, la atención en Jujuy no va a parar hasta que ellos logren un buen nivel. Lo que está en el acta acuerdo es la reciprocidad pero no la compensación. Nosotros hemos gastado $160 millones y atendido 200 casos de quimioterapia, que en promedio cuesta $500 mil por paciente; 84 casos de diálisis, más cirugías y otras prestaciones. Está hablado pero no acordado”, añadió el funcionario.

El gobierno dijo que está dispuesto a firmar convenios para capacitar a los médicos del país vecino para ayudarlo a formar recursos humanos y que haya una mejor asistencia hacia los jujeños.

Por su parte, el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, destacó que “fue un hecho histórico. Nos costó muchísimo que se sienten a dialogar. Históricamente nos esquivaron los acuerdos no sólo en este gobierno, sino en el anterior también. Planteamos trabajar en conjunto la epidemiología sobre la rabia canina y humana que se da en su país. Necesitamos integrarnos y tratar de validar las matrículas de los profesionales”, enumeró.

Cabe aclarar que desde el 1 de marzo entrará en vigencia el no cobro a los argentinos, que estén en tránsito en Bolivia, en atención sanitaria en primer y segundo nivel.