En todos los comercios se consiguen los Precios Cuidados

La indumentaria y calzados que forman parte del acuerdo escolar firmado entre comerciantes de la capital jujeña y el Gobierno provincial y que se suman a Precios Cuidados nacional, están disponibles en su totalidad en los comercios adheridos.

La lista de los comercios adheridos está en la página de Facebook del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy se pudo confirmar que los cinco comercios, ubicados en la zona céntrica de la ciudad capital, tienen a la venta todos los productos que forman parte del convenio, cumpliendo con lo establecido.

En esta línea, el director provincial de Control Productivo y Comercial, Julio Pardo de Figueroa, destacó que "hasta el momento no hubo quejas de faltantes de productos en la capital".

Entre los artículos con precio especial están disponibles guardapolvos desde $250 hasta los $410, dependiendo del talle, conjuntos deportivos a $500, guillerminas colegiales de cuero ecológico desde $1.375 hasta $1.638 y zapatillas desde $785 hasta $2.200, según marca y talle, entre otros tantos y que podrán adquirirse a través del plan "Ahora 3" (tres cuotas sin interés), de jueves a domingo.

Particularmente, el acuerdo permite comprar indumentaria escolar con precios "congelados", es decir, con un aumento menor al 25% en comparación al año pasado.

En el interior de la provincia

Cabe destacar que estos precios especiales no se encuentran en el interior de la provincia y ante esta situación Pardo de Figueroa explicó que "desafortunadamente en el interior no tenemos acuerdo con los comerciantes debido a que el escenario económico por el que estamos atravesando complicó bastante la posibilidad de los comerciantes de ofrecer buenos precios y mantenerlos por un tiempo".

Sin embargo, destacó el caso de Palpalá, cuya municipalidad firmó un convenio independiente para poder fijar precios de útiles escolares.

Los productos más buscados

A pesar que los jujeños están atravesando por el temido y sufrido "fin de mes", durante el recorrido por los comercios adheridos se pudo observar gran movimiento y mayor demanda de indumentaria, especialmente de guardapolvos y conjuntos deportivos.

Así, ante la demanda y la proximidad del inicio de las clases es que la única tienda de venta exclusiva de ropa adherida al convenio abrirá sus puertas al público durante el feriado del martes 5 de marzo.

Poco destacados

Cabe advertir a los consumidores que deberán prestar mucha atención al momento de buscar los productos del convenio de indumentaria escolar debido a que en todos, excepto en uno, los artículos no están destacados en su totalidad con la cartelería correspondiente, y de tenerla suelen pasar desapercibidos debido a su pequeño tamaño.

Y son menos los comercios que tampoco tienen en exhibición, el cartel de mayor tamaño con la lista con los artículos en convenio y sus respectivos precios.

A seis días del inicio de las clases, hay poca venta de calzados

VENTAS BAJAS / TODAVÍA NO SE DESATÓ LA COMPRA MASIVA DE CALZADOS ESCOLARES.

Otro es el caso de los comercios de calzado, dónde todavía no se registró el movimiento esperado para la fecha.

Tras un recorrido por los tres negocios adheridos al acuerdo “Precios Cuidados” Indumentaria Escolar, se pudo constatar que sí tienen en stock la totalidad de los productos que forman parte del convenio pero hasta el momento no son muy requeridos.

Así lo ratificó un vendedor de indumentaria deportiva que pidió preservar su identidad: “El movimiento de la gente de ahora comparado con la misma fecha del año pasado, mermó mucho”, comentó.

Y agregó que una constante en el comportamiento de los consumidores durante la última semana y los días que van de esta es que “las personas entran al negocio, miran las cosas, preguntan los precios y las formas de pago y se van”.

Y que en muchas ocasiones vuelven después de unas horas, “pero para comprar un sólo producto. Ya no es como antes que la gente entraba y compraba todo lo que necesitaba en un solo lugar”, comentó.

Por último, consultado sobre si la gente llega en busca de los artículos que integran el acuerdo, indicó que “puntualmente por esos artículos la gente no pregunta” pero que los mismos les son ofrecidos.

Así, en el rubro calzados se pudo observa que a pesar de estar a sólo seis días del comienzo de las clases, los padres todavía continúan en la búsqueda de buena calidad y precios considerables cuando se trata de uno de los productos más caros de la indumentaria escolar.