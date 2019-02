Incertidumbre por el inicio de clases en la provincia

Por Lucas Delgado

Hasta el cierre de la presente edición, el Gobierno no había realizado ninguna mejora en su propuesta salarial.

Al cierre de esta edición, representantes de gremios docentes, a excepción de los del Cedems, estaban reunidos con autoridades de los ministerios de Trabajo y de Educación a fin de avanzar en la definición de una recomposición salarial para el sector.

La segunda reunión entre ambas partes comenzó luego de un retraso de más de una hora. Esto se debió a que los dirigentes gremiales no aceptaban que participara del encuentro sólo un representante por cada entidad sindical.

Esto llevó a la protesta de los trabajadores presentes, que se detuvo cuando un policía por altavoz comunicó que los manifestantes habían sido multados con 35 días de trabajos comunitarios por obstrucción del tránsito vehicular en la avenida Hipólito Yrigoyen y ruidos molestos.

Luego de varias idas y vueltas, se concretó la reunión entre los funcionarios y los representantes gremiales, aunque Adep amenazaba con retirarse de la misma en apoyo al Cedems, cuyo representante decidió no participar.

Pero en el retraso del encuentro, este matutino pudo recoger el total desacuerdo de la dirigencia gremial con la propuesta de un aumento salarial del 10% a cobrarse con los sueldos de este mes, más el reajuste de otros adicionales, realizada por los funcionarios en la primera reunión.

Es más, los gremialistas tenían la intención de realizar una contraoferta por un aumento salarial del 65 por ciento, propuesta que viene sosteniendo el Cedems basada en la diferencias de los porcentajes de las subas de sueldos otorgadas y los índices de inflación del año pasado y el que se prevé para el 2019.

De todas maneras, la sensación de que corre serio peligro el inicio de clases previsto para el próximo miércoles adquirió mayor fuerza en la tarde de ayer, ya que habría una diferencia insalvable entre lo que quiere uno y otro sector de la negociación salarial.

Piden urgente paritaria

CONTRA LA DIVISIÓN / LOS DIRIGENTES ESTATALES PRESENTARÁN UNA PROPUESTA POR UNA COMISIÓN TÉCNICA.

Representantes del Frente de Gremios Estatales, de la Multisectorial y la Intersindical de Trabajadores Estatales se reunieron ayer con el propósito de dar continuidad a las acciones ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno provincial, para iniciar la discusión salarial.

Durante el encuentro destacaron la necesidad de que exista un “debate abierto”, en el que se contemple un incremento salarial acorde a los índices inflacionarios y que compense la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores jujeños durante el último año.

También adelantaron que el 6 de marzo en las instalaciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) Jujuy, presentarán una propuesta elaborada por una comisión técnica sindical, que será remitida a la reunión paritaria para su análisis.

Al respecto Yolanda Canchi, titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), manifestó que no debe perderse la instancia de diálogo con el Gobierno provincial, que lamentablemente “intenta dividir a la dirigencia gremial”.

Además, explicó que la propuesta de un incremento salarial del 10% no compensa “la situación económica y social por la cual atraviesan gran parte de los trabajadores de la provincia, que es acuciante y lamentable”.

A su turno, Luis Cabana, de Upcn, destacó que el propósito de los encuentros con los frentes gremiales es “defender el salario del trabajador” y que, si no se recibe un ofrecimiento acorde, se deberán analizar medidas de fuerza en las próximas semanas.

Necesidad de convocatoria

Por su parte Pedro Belizán, representante de Luz y Fuerza, destacó que “se debe tener una discusión sincera en la mesa de negociación”.

Al respecto solicitó que se convoque a los gremios estatales lo antes posible para una instancia de diálogo y se concrete una recomposición salarial previo a la discusión paritari

“El gobierno pretende que los trabajadores cobren lo mismo que hace tres años, es decir un 50% menos.