Joven internado tras recibir una feroz golpiza

El pasado domingo a la medianoche, una pareja forcejeó la puerta de un vehículo utilitario marca Renault kangoo entre las calles Madre Selva y Los Claveles de la ciudad siderúrgica. Uno de los hijos de la familia salió a ver que pasaba y fue gravemente herido, "mi hijo sale a defender nuestra camioneta y lo intenta perseguir al chico para poder agarrarlo y entregarlo a la policía", señala la madre a El Tribuno de Jujuy.

La mujer, quien sigue aterrada, señaló: "tengo al frente el barrio General Savio. Por todo el arroyo de las Martas ha crecido la maleza de manera desmedida, no hay luces y no tenemos nada de seguridad, no hay policías", quien añadió "si nos queremos hacer respetar tenemos que salir los vecinos", dijo.

El joven persiguió al malviviente y al cruzar al frente se encontró con una barra al menos 15 personas, "lo rodearon a mi hijo y empezaron a golpearlo, él se defendió como pudo, porque nosotros no sabíamos en donde estaba con toda la oscuridad que hay, no pudimos ayudarlo", dijo la madre del joven que terminó internado en el hospital Pablo Soria.

La mujer explicó que llamó a la policía y "cuando llegaron les di los datos y fueron a recorrer la zona, y metros más adelante encontraron a mi hijo sobre la terraza de una señora, no sabemos cómo hizo para llegar allí".

El joven le relató a su madre que logró treparse a una reja y subió a una terraza, donde la policía lo encuentra, trasladándolo al hospital.

La mujer, quien pidió reservas de su identidad dijo: "Esta situación es muy dolorosa para mí, tengo miedo, mucho miedo por todo. Quiero que se dé a conocer esta situación horrenda que ocurre en Palpalá", dijo.

Además dejó en claro que la inseguridad es una realidad en la ciudad siderúrgica.

"Quiero que se den a conocer estos casos, para que otras personas se cuiden porque esta vez le pasó a mi hijo, pero le puede pasar al hijo de otra madre. Además tienen que venir a limpiar y cortar los pastos, colocando luces en el lugar, se lo pedimos por favor", dijo la madre.

El joven atacado estuvo internado en observación en el hospital Pablo Soria hasta el lunes a las 11 de la noche, cuando le dieron el alta.

"Mi hijo está mal, no puede comer, está muy golpeado. Los médicos me dijeron que por ahora son solo golpes, veremos más adelante si no se trata de algunas otras complicaciones. Me duele a mi más que a él y necesito protección más que nada", confesó la madre.

La mujer agradeció al El Tribuno de Jujuy por difundir esta grave situación que ocurre en la ciudad de Palpalá admitiendo que quiere sentirse segura pero no puede.

Cabe destacar que días antes de que ocurriera este hecho, entre la pasarela que une General Savio y Alto Palpalá, robaron a una moto con un arma blanca. "Ya no podemos vivir así, no hay como podamos estar tranquilos", señalaron vecinos del lugar.